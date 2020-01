Buscan a un argentino que desapareció en una playa Jueves, 23 de enero de 2020 Ian Barr fue visto por última vez el lunes, cuando se metía al mar en la ciudad de Coffs Harbour. "El amigo que lo acompañaba lo vio sumergirse y no volver", dijeron las autoridades.



Las autoridades australianas buscan desesperadamente a Ian Barr, un argentino de 20 años que desapareció este lunes en las playas del norte de Nueva Gales del Sur. Según medios locales, fue visto por última vez alrededor de las 17.30 (hora local), cuando se metía al mar con unos amigos en la ciudad de Coffs Harbour.



De acuerdo con Reuben Williams, un turistsa inglés que se encontraba en el lugar, el joven tuvo problemas para mantenerse a flote a raíz de la intensidad de la marea. "Ese día las ora eran enormes", aseguró.



Ante esta situación, el hombre trató de ayudar al argentino. Sin embargo, falló en su intento por rescatarlo. "Cuando llegué a él, estaba muy agotado y cansado. hice mi mejor esfuerzo, pero la corriente era muy fuerte", contó.



Además de Williams, otro vecino de la zona, Troy Rodham, también vio lo que pasaba y quiso socorrerlo. "Corrí a mi casa, busqué una tabla de surf y remos para poder sacarlo", dijo a ABC News. No obstante, tampoco pudo hacer nada para salvarlo.



Poco tiempo después, las personas que se encontraban en la playa perdieron completamente el rastro de Ian en medio del oleaje y reportaron su desaparición a las autoridades. Desde entonces, la Marina dirige un operativo de búsqueda por agua y por tierra en las playas aledañas.



Peter Hayes, la autoridad a cargo de las atreas de rescate, informó: "El amigo que lo acompañaba lo vio sumergirse y no volver". En tanto, definió el hecho como "un conjunto de circunstancia trágicas" y confirmó que la búsqueda, hasta el momento infructuosa, se extenderá hasta el fin de semana.



Según trascendió, Ian juega al rugby en el Club San Albano y se mudó a Australia en noviembre de 2019 bajo la modalidad de Work And Travel, un programa de trabajo e intercambio cultural internacional.



Tras su llegada al país, se instaló en una vivienda cerca de la playa y trabajaba como recolector de arándanos para un productor local.