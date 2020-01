Horóscopo para hoy 23 de enero 2020 Jueves, 23 de enero de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Lograrás conocerte un poco mejor al enfrentar ciertas situaciones durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a madurar.



Amor: No desperdicies tu tiempo llorando aquella persona que nunca fue adecuada para ti. Continua tu camino y renueva tus esperanzas.



Riqueza: Se aproximan las soluciones que buscabas a tu precaria situación económica. Finalmente alcanzarás el final de esta dura etapa.



Bienestar: La diosa de la fortuna le sonríe únicamente a aquellos que no temen tomar los riesgos necesarios para alcanzar sus sueños y esperanzas.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No te permitas indultar aquellos deseos que sabes dentro tuyo son incorrectos. No cedas ante la tentación de lo sencillo.



Amor: Caerás en cuenta que tu relación ya no es lo que fue en un momento. Quizás sea el tiempo de ponerle fin a la pareja.



Riqueza: Deberás cejar un poco a este ritmo de 20 horas de trabajo diarias o terminarás por desfallecer. Toma las cosas con más calma.



Bienestar: Que las emociones no nublen tu juicio a la hora de tomar algunas determinaciones que sabes afectarán seriamente tu vida sentimental.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Día de replanteos. Deberás tener la suficiente entereza para reconocer que has estado equivocado todo este tiempo.



Amor: Problemas en la garganta y el oído te tendrán molesto y te atrasarán en tus actividades laborales del día de hoy.



Riqueza: Tu día parecerá interminable y no tendrás predisposición ni energías para hacer más de lo que debes.



Bienestar: No dejes que pequeñas discusiones con tus seres queridos terminen por apartarte de ellos. Es normal tener discusiones con aquellos que más amas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Día de corridas, idas y venidas. A tu ya atrasado trabajo se le sumarán otros imprevistos a ser completados hoy.



Amor: El empuje y la fuerza con que enfrentas tus retos le resultarán atractivos a más de uno. Deja un lugar en tu vida para el amor.



Riqueza: No será el día indicado para mostrar cuán bien resuelves los problemas, ya que múltiples traspiés jugarán en contra.



Bienestar: Busca siempre vivir nuevas experiencias y no te muestres renuente a los cambios. Experimenta la vida con cada bocanada de aire que tomas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Se darán múltiples reuniones de toda índole durante el día. No desperdicies tu tiempo y sé selectivo respecto a cuál atiendes.



Amor: Te tendrán una grata sorpresa esperando en el hogar. Intenta dejar de lado tus preocupaciones laborales momentáneamente.



Riqueza: Estás en estado de agotamiento total y cada actividad que inicias se ve afectada por esto. Ganarás más tiempo descansando.



Bienestar: Sentirás molestias en los riñones, que te harán notar que tu ritmo acelerado no te está dejando tiempo ni para tomar agua. Consulta a tu médico.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu continua inseguridad y falta de parámetros definidos en lo que a relaciones se refiere te harán equivocarte. Cuidado.



Amor: Deberás hacer uso de cada céntimo de paciencia y tolerancia en el trato con tu pareja para el día de hoy. No desesperes.



Riqueza: Te librarás de ciertos compromisos justo a tiempo para caer en otros. Aprovecha al máximo esta jornada laboral.



Bienestar: El tiempo que ganas acortando tus horas de descanso, terminarás por perderlo cuando debas hacer reposo debido a que has caído enfermo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy tendrás una renovada energía que te permitirá realizar múltiples cambios en tu rutina y en tu forma de llevar los problemas.



Amor: Reduce al mínimo las conversaciones con tu pareja el día de hoy, porque estarás muy propenso a discusiones y altercados.



Riqueza: No siempre se puede iniciar una carrera en la forma en la que uno lo soñó. Deberás ir poco a poco para alcanzar tus metas.



Bienestar: No dejes pasar las oportunidades que sabes presentarán una gran mejoría. Aférrate a ellas con uñas y dientes y pelea hasta el final.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Buscarás refugio en tu hogar debido a una jornada bastante ruda tanto a nivel emocional como laboral. Mejores días se aproximan.



Amor: Día excelente en lo emocional. Aprovecha para llevar un presente a tu pareja y hacerle sentir lo especial que es para ti.



Riqueza: Aprovecha el día de hoy para adelantar lo más posible tus actividades laborales. Sufrirás contratiempos en un futuro cercano.



Bienestar: Aprende a revertir las situaciones en las que tienes desventaja y ponerlas a tu favor. Desarrolla tu agilidad mental y ten confianza en ti mismo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Éxitos personales en el ámbito del arte y la actividad social. Pero recuerda en no confiar en quien no conoces.



Amor: Si estabas conociendo a alguien, hoy te decepcionarás. No todo lo que brilla es oro y no quien dice que te ama realmente lo hace.



Riqueza: Administra con sumo cuidado tus ingresos y no dejes que otros despilfarren tu dinero. Te cuesta ganarlo, aprende a gastarlo.



Bienestar: Te haría muy bien empezar a estudiar algo nuevo. También el arte o la vida espiritual serán temas importantes hoy, no los pases por alto.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es inteligente de tu parte adoptar una postura más serena y tomar una actitud más moderada y comunicativa.



Amor: Una velada romántica hará que te olvides y te relajes por un rato. Esta persona que conociste te ayudará más de lo que esperabas.



Riqueza: Tendrás en tus manos un proyecto que generará una revitalizadora abundancia en tus ingresos y en tus logros profesionales.



Bienestar: Podrías sentir dolor, tristeza, desilusiones, pero saldrás de esta experiencia sintiéndote más adulto y preparado para seguir.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.



Amor: La traición de un amigo te ha herido profundamente. No des tu brazo a torcer ni dejes que tu cariño ciegue tu juicio.



Riqueza: Tus recientes conocimientos adquiridos potenciarán tus habilidades más de lo que imaginabas. Se acercan tiempos de éxito.



Bienestar: El tiempo es algo que nos afecta a todos, no puedes estancarte en una etapa de tu vida sólo porque estás cómodo allí. Busca crecer como persona.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario.



Amor: En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.



Riqueza: Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.



Bienestar: Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.