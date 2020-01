Cuatro caras nuevas de un San Lorenzo que sueña con todo

Jueves, 23 de enero de 2020

Monetti, Donatti, el Torito Rodríguez y Uvita Fernández se sumaron al equipo grande que más se reforzó. Creen que están a tiempo de ir por el título de la Superliga y hablan del desafío nuevo que encontraron.





Casi sin darse cuenta y sin que nadie les indicara, los cuatro posan para la foto frente al lente de Clarín en escalera, de mayor a menor en estatura. Por eso las risas de estas caras nuevas de un San Lorenzo renovado, que buscará diferenciarse de la gran cantidad de equipos que aspiran al título de esta Superliga súper peleada a la que le quedan apenas siete capítulos.



Son el defensor Alejandro Donatti, el arquero Fernando Monetti, el mediocampista Diego Rodríguez y el delantero Nicolás Fernández los que muestran su entusiasmo vestidos de futbolistas tras la presentación de la nueva ropa y de los planteles completos masculino y femenino del Ciclón, que pisó fuerte en unos de los mercados más pobres de los últimos años.



Con ellos cuatro y sin hacer una gran erogación de dinero (compró los pases de dos, y otros dos vinieron a préstamo) fue el grande que más se reforzó en el verano con el objetivo de pelear el título (está a cuatro puntos de los líderes, River y Argentinos). "El arranque de esta segunda parte va a marcar para qué estamos. La ilusión mía y del plantel es alta. Queremos formar un gran grupo humano para lograr lo que todos queremos", arranca Monetti, que llegó libre tras rescindir con Atlético Nacional de Medellín luego de no jugar en el semestre anterior.





"Se puede pensar en el título. Hay que ir partido a partido y no ver más allá. Sabemos que por todos los equipos que hay, el margen de error es chico. Será fundamental arrancar en casa con el pie derecho", sostiene el Torito Rodríguez (a préstamo con opción de compra de 1,2 millones de dólares). A su lado, Donatti (San Lorenzo lo compró a Racing en 2 millones) asiente y va en la misma sintonía: "Esto es partido a partido. Hay que trabajar. Veo que el grupo está bien de la cabeza y que se merece pelear cosas importantes. Apuntamos a eso".



Uvita Fernández (la mitad de su pase fue adquirida en 2 millones) no puede ocultar su risa pícara, que se le dibuja de manera casi eterna en la cara. El delantero se tiene fe. Confía en la fortaleza grupal y dice: "Me encontré un grupo humilde y muy trabajador. Yo creo que como es un grupo unido van a venir cosas lindas. Nos estamos preparando para eso".



El ex Defensa y Justicia, que fue el último en arribar, habla de esta chance en un equipo grande. "Que se hayan fijado en mí desde San Lorenzo fue una sensación muy emotiva. Me encontré con un club hermoso. Era un sueño venir a un club grande. Varias veces me sondearon, pero esta vez fue la más fuerte. No tuve dudas y le avisé a Defensa que si se daba la posibilidad yo quería partir. Era el momento. Ojalá sea un lindo desafío", cuenta Fernández, que avisa que está para jugar este sábado ante Estudiantes (a las 19.40 en el Nuevo Gasómetro), más allá de tener solo un par de días en el club de Boedo. Dice que los hermanos Romero "tienen una calidad terrible" y elogia a Adolfo Gaich, su competidor en el puesto, que está jugando el Preolímpico: "Es un gran jugador, lo estuve viendo. Tuvo un crecimiento increíble en el último tiempo. Lo estamos esperando. ¿Si me gustaría compartir la delantera con él? Estaría bueno, pero lo definirá el DT".



Monetti lo mira y se ríe. recuerda la bronca que se agarró hace un año con él en un partido entre los azulgranas y los de Varela. La discusión fue fuerte en el campo, pero quedó atrás. "Son situaciones que se dan en un partido. Ya estuve con él y lo aclaramos. A veces reaccionamos adentro de la cancha de una manera diferente a lo que somos afuera. Las pulsaciones están a mil y es difícil controlarse. Es normal que pase eso, pero esta situación se vio en todos lados. Pero de esas pasan miles. Ahora estamos del mismo lado y queremos que nos vaya bien a los dos. Ojalá que haga muchos goles", desea quien tendrá que pelearle el puesto a Sebastián Torrico.





"Tengo bien en claro lo que significa Sebastián para el club y tengo buena relación con él, pero yo voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de San Lorenzo. Tengo las expectativas muy altas", confía el Mono, que vino por primera vez con Jorge Almirón.





Rodríguez encuentra, vestido de azul y rojo, una revancha después de su paso por Independiente: "Volver a un equipo grande era uno de mis objetivos personales. En el momento en que me llamaron me sorprendió para bien, pero no lo dudé y todo se dio muy rápido". Y agrega: "Lo fundamental será ser protagonistas y tener la pelota más que el rival".



Para el flaco Donatti, por su parte, es un momento especial ya que es fanático del Ciclón. "Me fui bien de Racing, la gente entendió que soy un jugador grande y que me salió esta oportunidad de venir a jugar al club del cual soy hincha. Cuando surgió la chance no pensé que se iba a dar porque ya me habían llamado años anteriores y yo me había hecho la cabeza de que ya estaba y se caía. Gracias a Dios esta vez se dio", explicó quien ya conoce a Diego Monarriz de cuando era ayudante de Eduardo Coudet en Rosario Central. "Lo conozco a Mona, es de la escuela del Chacho, de hacer mucha presión. Habrá que acostumbrarse a eso y bancarlo adentro de la cancha", deslizó.





"Estoy disfrutando", dice Uvita. Torito, en tanto, destaca lo bien que se entiende en el doble cinco con Gerónimo Poblete: "Me siento cómodo y a gusto compartiendo la mitad de la cancha con él. Nos entendimos muy bien a la hora de salir a presionar, de jugar y de asociarnos en la pretemporada. Esperemos que el fin de semana las cosas nos salgan bien". Monetti fija la idea en "generar un clima de armonía para poder pelear y ganar todo". Los cuatro son recién llegados, pero se sienten listos para jugar en un San Lorenzo que con ellos, los que estaban y varios juveniles, se ilusiona con ser protagonista de un campeonato súper apretado.