Jugador de Sarmiento no jugará hasta que pague cuota alimentaria Jueves, 23 de enero de 2020 Luis “El Tanque” Silba regresó a Sarmiento después de una experiencia de 6 meses en Iquique. “Cuando Jorge me lo pida voy a volver”, había dicho el delantero a mediados de 2019 cuando se despidió del Decano tras acordar los términos de las rescisión de su contrato con el gobernador Jorge Capitanich, presidente del club.



La noticia de su regreso llegó a Córdoba, donde su expareja: Anabel Franco lo demandó por la falta de pago de alimentos de un hijo Thiago, de 12 años.



La mujer pidió a la Justicia no sólo que se inhiban sus ingresos como futbolista, sino que sea inhabilitado para jugar al fútbol y se retenga toda documentación referida a transferencias o pases hasta tanto no regularice su situación.



La jueza de Familia Silvia Morcillo consintió el planteo y envió a la AFA su resolución de inhabilitar a Silba para integrar cualquier plantel profesional mientras no se avenga a cumplir con la obligación demandada.



Entre otros elementos que tuvo en cuenta, fue la firma de un acuerdo firmado antes de su mudanza a Chile, y que jamás cumplió. Franco dijo además que el mismo Silba prometió vía mensaje de texto depositar todo el dinero antes de viajar pero no lo hizo.



También le achacó que hace 3 años que no ve al niño, con el que sólo mantiene esporádicos contactos a través de WhatsApp.



Esta causa judicial es la razón por la que El Tanque no puede volver a lucir la camiseta de Sarmiento, mientras el Club difundió que no estaba en plena forma por una lesión.



Los medios de comunicación cordobeses se hicieron eco de la situación.



El martes Sarmiento enfrentó a For Ever en la instancia preliminar de la Copa Argentina en el Estadio Centenario. Empataron 1 a 1. El 4 de febrero volverán a competir.