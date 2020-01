Teresa Parodi volvió a la Fiesta del Chamamé con sus nietos

Jueves, 23 de enero de 2020

La artista repasó sus clásicos con ovación final y un reconocimiento a su trayectoria por parte del Instituto de Cultura de la Provincia.





La cantautora Teresa Parodi volvió este miércoles a la Fiesta Nacional del Chamamé después de seis años de ausencia, con su repertorio de clásicos y acompañada por sus nietos.



La cantautora correntina subió al escenario “Osvaldo Sosa Cordero” pasadas las 22,15 y repasó su cancionero con clásicos y la potencia musical que la caracteriza.



Sobre el escenario contó con el acompañamiento de su hijo Camilo en bajo y por primera vez, de sus nietas Emilia en el piano y Luciana en voz y de su nieto Ezequiel en guitarra.



El cielo del albañil, Apurate José, Bajo el cielo de Mantilla, A la abuela Emilia, Retrato de un pescador, Esa musiquita y Pedro canoero, entre otros, conformaron su carta artística en la noche de la Fiesta Nacional, en la que hubo un bis, con “Cherubichá”.



"Me he sentido muy feliz de cantar para ustedes esta noche. Muchas gracias y hasta siempre", dijo al final de su presentación en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde el Instituto de Cultura la reconoció por su trayectoria.



Luego, en conferencia de prensa, la ex ministra de Cultura de la Nación, anunció que se encuentra en la preparación de un disco que pretende lanzar en Corrientes y que se encuentra en una etapa de mucha producción.