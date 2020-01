Pamela Anderson se casó por quinta vez Miércoles, 22 de enero de 2020 La actriz y activista contrajo matrimonio con Jon Peters, productor de "Batman" y "A Star Is Born", y lo anunció con un poema.



Pamela Anderson (52) se casó el lunes en Malibú, California, Estados Unidos, con el productor de cine Jon Peters (74), informó The Hollywood Reporter, que citó un poema que la actriz y activista les envió para confirmar en enlace.



"Jon es el original 'chico malo de Hollywood', nadie se le compara. Le amo profundamente como (si fuera) familia (...). Nunca me ha fallado. Estoy preparada ahora y él también. Nos entendemos y respetamos. Nos amamos sin condiciones. Soy una mujer afortunada. Es la prueba de que Dios tiene un plan", escribió Anderson en ese poema.



"Pamela nunca ha visto su potencial completo como artista. Tiene todavía que brillar de una manera real. Hay mucho más que lo que se ve a primera vista o yo no la amaría tanto", dijo Peters, por su parte, también a dicho medio.





"Hay chicas guapas en todos los lados. Podría haber tenido la mía, pero durante 35 años solo quise a Pamela. Me hace ser salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato del modo en que merece ser tratada", añadió.





"Nos entendemos y respetamos. Nos amamos sin condiciones. Soy una mujer afortunada"



Anderson y Peters tuvieron sus primeras citas hace más de tres décadas, pero no fue hasta los últimos meses cuando se relación entró en terreno serio. Esta boda es la quinta para cada uno.





Pamela, icono de "Baywatch" y sex-symbol universal gracias a sus portadas en "Playboy", estuvo casada antes con los roqueros Tommy Lee y Kid Rock, y dos veces con el jugador de póquer Rick Salomon. Más recientemente salió con la estrella de fútbol francés, Adil Rami, de quien se separó en medio de un escándalo. La actriz reveló en un largo texto que él tenía una relación paralela y lo llamó "monstruo".



En los últimos años, ya convertida en una gran activista en defensa de los animales, se rumoreó que tenía una relación sentimental con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.



Peters, un exestilista, cobró importancia en Hollywood gracias a un romance de alto perfil con Barbra Streisand, y luego produjo su versión de "A Star Is Born" de 1976 y la reciente de 2018. Posteriormente supervisó las películas de "Batman" de Tim Burton en las décadas de 1980 y 1990, y llevó a otro ícono de cómics de DC a la pantalla grande en "Superman regresa" en 2006.



El productor conoció a Anderson en la mansión Playboy en los 80 y le propuso matrimonio poco después, según la prensa especializada. Estuvo casado con Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren, Christine Peters y Mindy Williamson.