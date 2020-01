Lourdes Sánchez fue agredida por Gladys, "La Bomba Tucumana" Miércoles, 22 de enero de 2020 La ex participante del Bailando le dijo de todo a la panelista de Los ángeles de la mañana, que sorprendió con su reacción.



El conductor Ángel De Brito se puso picante desde el principio: "Lourdes avisó que este año se retira de la pista".



Y Gladys recogió el barrilete: "Qué suerte es la mejor noticia que me pudiste haber dado. Si no le pongo un poco de pimienta yo... Y a la gente le encanta. Dejemos de ser hipócritas. Ella me odia. Lo dijo. No necesito que em ayudes. ¿Ayudar en qué sentido mi amor? La chica no es normal. No sé quién es. No sé quién es la chica que habla. Me da mucha risa. Esto es fuera de joda. ¿Me está hablando en serio la persona esta? Esta chica que empezó ayer, esta enana... Esta petisa", se despachó la Bomba Tucumana.





Lourdes Sánchez, por su parte, se reía, no contestaba, y eso enfurecía más a Gladys en el móvil. "Mirá todo lo que logro sin hablar", la ninguneó la panelista de LAM.



"Pobre persona. La verdad me da mucha pena Lourdes. Hablando honestamente me da mucha lástima de ella, que ella crea en su mente pequeña que me tiene que ayudar a remar una nota a mí. Tengo un pico que pueod estar hablando hasta pasado mañana de la nada. ¿Sabés toda la ruta que te falta andar a vos, mamita? No puedo creer que la chica diga, la que está sentada ahí, tenga rostro para decirme eso. Está loquísima. Sos tan cara de piedra que lográs esto, sacarme, pero ya no quiero hablar más con vos", cerró Gladys.