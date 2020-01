Los motivos por los que Leo Ponzio seguirá en River

Miércoles, 22 de enero de 2020

El volante, cerca de cumplir 38 años, contó los motivos que lo hacen extender su carrera.





Leonardo Ponzio ​llega a la sala de conferencia de prensa del predio de Ezeiza luego de un intenso entrenamiento con la estampa de siempre y con el mismo look con el que terminó 2018. En el inicio de este 2020, no hay pelo rapado ni pelo largo. Su cabellera tiene una medida intermedia y en el rostro la barba de casi siempre, con unas pulgadas menos de lo habitual. Toma el micrófono y su voz es escuchada con atención. El paso del tiempo es inexorable pero demuestra que aún está entero para seguir jugando. Y de su discurso se desprenden los motivos que lo llevaron a renovar por un año más con River ​y estirar su estadía:



1) La vuelta al ruedo. Ante la baja de Exequiel Palacios​, Marcelo Gallardo​ lo colocó como volante central, poniéndole como laderos a Ignacio Fernández y Enzo Pérez. "Volver a jugar siempre ilusiona y más jugar desde el arranque. Sé cuál es mi situación y mi labor en este equipo. Uno se prepara y cuando lo eligen tiene que hacer lo mejor", expresó Ponzio;





2) Que River siga siendo competitivo y pelee por todos los títulos. "Tenemos muchas posibilidades de ganar la Superliga​. Hay que ser realistas. En acumulación de partidos no tenemos tantas competencias, pero hay muchos equipos peleando en 4 o 5 puntos y cualquier traspié puede costar mucho. Es el gran objetivo que tenemos en el semestre. Los que estamos en este grupo que viene dirigiendo Marcelo no tuvimos la posibilidad de ganarla y queremos conquistarla", afirmó el capitán de River;





3) El sentido de pertenencia con el club. "Encontré un lugar en tres clubes en mi carrera y River será donde más años estuve. Es el día a día, compartir muchas vivencias, las cosas que se lograron, lo que se está viviendo a nivel institución. Hay que saber mirar para el costado y hay pocos equipos que se le igualan a River, incluyendo los de Europa. Las familias de todos están viviendo cosas de las que son parte. Sobran las ganas de levantarse y venir, y al otro día queremos volver a entrenar. Cuando se van, muchos jugadores están pendientes de volver. Ojalá se sigan manteniendo los valores y el sentido de pertenencia", reflexionó el santafesino;



4) El grupo humano de River. "Acá venimos a entrenarnos todos con ganas cada día. A veces hablo con jugadores que conozco de otros clubes y no sienten lo mismo porque cada grupo es distinto y no todos pueden lograr la comunión que se generó en este club con este plantel y este cuerpo técnico", comentó el León.



5) La continuidad de Gallardo. Ante la consulta de Clarín en la conferencia de prensa sobre si en su decisión de seguir jugando influía la permanencia del Muñeco en River, el volante central respondió: "La continuidad de Gallardo influye mucho en que yo siga jugando en el club. Cuando conocés al técnico, tenés un vinculo y sabés su exigencia y cómo prepararte. Influye. Tener tanto tiempo a un entrenador nos hace bien a todos".



En conclusión, Ponzio admitió: "Se está hablando de la renovación, las partes están de acuerdo y no hay nada que lo oponga. Esperaremos estos días para que concluya todo y seguir vinculado a la institución. En mi mente y en mis ganas está seguir, como también algún día retirarme acá. Les agradezco a mis compañeros que me hacen seguir, disfrutando y valorando muchas cosas".



El presidente Rodolfo D'Onofrio​ ya avisó que en poco tiempo se estará firmando la renovación de Leo, quien estirará su estadía en River hasta junio de 2021.





Por último, a poco de cumplir 38 años (el miércoles 29), el capitán pidió tres deseos: "Que este mantenga este grupo, que el club siga creciendo y que se cumplan los objetivos".