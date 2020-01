Renunció el director técnico de Defensa y Justicia

Miércoles, 22 de enero de 2020

Mariano Soso renunció al cargo de entrenador en Defensa y Justicia debido a las ventas en la base del equipo titular. Su partida se da apenas a cuatro días de que el equipo retome la Superliga ​en el partido que en su casa jugará el domingo a las 17.35 ante Talleres de Córdoba.





La principal baja que sufrió el Halcón fue la de su goleador, Nicolás Fernández, quien se fue a San Lorenzo por casi 2 millones de dólares. Además, no están más Rafael Delgado, Alexis Castro y Bautista Merlini. Los dos últimos volvieron de sus préstamos a San Lorenzo.



"El Club Social y Deportivo Defensa y Justicia informa que Mariano Soso dejó de ser el entrenador del primer equipo". Con estas palabras comenzó el comunicado que este miércoles a las 8.30 dio a conocer la institución sobre la novedad con quien venía siendo el entrenador durante la pretemporada del equipo. De esta manera, el club de Varela se quedó sin técnico a unos pocos días de que se reanude la Superliga.







"El entrenador le manifestó ayer a los dirigentes que no continuaría en el cargo. El motivo que transmitió es que no esperaba la salida de jugadores de su base titular. El club agradece a Mariano Soso por su etapa en el club y desea lo mejor en el futuro", explicó el club.



Y aclaró sobre lo que sigue para la vida de Defensa: "Hoy la práctica estará interinamente a cargo de Pablo de Muner, entrenador de la división Reserva, quien dirigirá al equipo el domingo y hasta que la institución resuelva quien será el nuevo entrenador".