Liberaron a uno de los implicados y testigo complicó al chofer

Miércoles, 22 de enero de 2020

Habrían liberado a la persona que iba de acompañante de la camioneta que atropelló y mató a un abuelo y su nieto. Testigos dijeron que el vehículo circulaba fuerte y sin luces; en tanto que otra persona contó que tras el hecho el chofer bajó y al ver la escena subió a la Amarok y se fugó.



Paso de la Patria sigue conmocionada por el brutal siniestro vial del pasado viernes 17 de enero, cuando un abuelo de 78 años y su nieto de 4 murieron, atropellados por una camioneta. Confirmaron ayer que la Justicia habría ordenado la liberación de uno de los implicados en el hecho, y sería el acompañante del chofer que guiaba el vehículo implicado en la tragedia.



Por otra parte testigos comprometieron el accionar del conductor de la Volkswagen Amarok que había embestido a ambos familiares.

Entre otras cosas, la gente que vio el luctuso hecho relató que el vehículo circulaba fuerte y sin luces encendidas.



Otra persona contó que el chofer bajó y al ver la escena y lo cuerpos, volvió a subir a la camioneta y se dio a la fuga. Desde la Policía habían revelado que rato más tarde al ser aprehedido ese conductor, determinaron que dio positivo para el test de alcoholemia.



La persona que quedó en libertad en las últimas horas sería el acompañante que habría estado junto al conductor cuando trataba de fugarse de la localidad.



En tal sentido destacaron que el chofer de nombre Willi Rodríguez de 27 años, oriundo de Charata (Chaco) es por el momento el único detenido de la causa, de acuerdo con lo que informado por fuentes de la investigación.



Está acusado de atropellar matar y abandonar a un abuelo de 78 años y su nietito de 4, ambos turistas provenientes de Rosario Santa Fe.



Por otra parte, en Paso de la Patria, una testigo aseguró que "la camioneta venía sin luces y muy fuerte". El acompañante de Rodríguez, Alexis Kifferl de 26 años -también oriundo de Charata- fue puesto en libertad y regresó al Chaco, añadieron.



Testigo

El luctuoso siniestro vial se produjo en la zona del barrio Rincón. Ana Clara Navarro relató a diferentes medios radiales que esa noche presenció la tragedia. “Soy de Resistencia y estaba en el negocio (un almacén que es de su tía). Eramos muchas personas, había clientes, gente de las cabañas de al lado. El abuelo, su nieto, y el padre del nene salieron de ahi”.



Añadió que “se dio la charla que tenés con cualquier cliente; los atendió mi prima, que después me cuenta que iban a comer un asado, y que al nene no le gustaba, por eso fueron a comprar unas hamburguesas”.

“Salieron del negocio caminando, de la mano el abuelo con su nieto y el papá”, continuó.



Agregó que “a los minutos, a unos 60 metros, yo los pierdo de vista, y escucho un golpe muy similar a cuando revienta un globo. No fue más que eso. El ruido, y veo que un vehículo se detiene. El señor grita: ‘qué hiciste hijo de p...’; ahí me levanto y veo al señor mas grande tirado y empiezo a gritar llamen al 911. En ese momento un señor que estaba comprando en el negocio, en una camioneta gris dice se va a fugar, y el papá viene corriendo hasta donde estábamos”.



Añadió que “en ese momento otro vecino que vive en Paso de la Patria, en moto lo siguió, y lo perdieron”, detalló.



“Una señora, que ve a unos muchachos que eran policías, que pasaban por casualidad, les avisa; ellos hacen las primeras llamadas y cortan la calle”, sostuvo.



Fuga

Algo que causó gran indignación fue la actitud del conductor de bajar ver los cuerpos y escapar.



La testigo señaló que “muchas personas estábamos ahí. Vi que la camioneta paró, y el papá del nene salió a correr hacia el negocio, porque vio que ellos los de la camioneta pararon y corrió para llamar a la ambulancia. Ahí es cuando otro señor dice mirá se están fugando; él se volvió y empezó a gritar ‘no, no te vayas’, y ellos se van”, explicó.



Una señora que estaba cerca “lo identifica al ciento por ciento, porque el conductor bajó, vio lo que hizo, se subió de manera inmediata a una velocidad increíble y fue del lugar”.