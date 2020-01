Abundantes lluvias dejaron cinco familias evacuadas

Miércoles, 22 de enero de 2020

La Perla del Paraná soportó la caída de 160 milímetros de agua en ocho horas. Desde Defensa Civil, afirmaron que “la situación está controlada”, aunque se esperan más precipitaciones.





Las previsiones climáticas se cumplieron en la provincia con una gran cantidad de agua caída en distintas localidades del interior. La más perjudicada fue Empedrado, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Corrientes.



Desde la madrugada del martes, las lluvias complicaron el tránsito en unos diez barrios y dejaron cinco familias evacuadas. El pronóstico para las próximas horas no es alentador.



El jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, informó a época que cuatro grupos familiares fueron reubicados en el club municipal luego de que a sus hogares ingresara una importante cantidad de agua. “Además hay otro grupo autoevacuado”, añadió.



Hasta ayer al mediodía, cayeron 160 milímetros (mm) de agua y fue la localidad correntina en la que más llovió. “En el resto de las ciudades y pueblos, se registraron entre 30 mm y 40 mm como máximo y 3 mm como mínimo”, detalló.



Los barrios más afectados por el ingreso de agua a las viviendas y terrenos fueron 40 Viviendas, 20 Viviendas, Prefectura, San Martín, Potrero, Itatí, e Hipotecario. “Hace 14 años que vivo en la zona y nunca nos inundamos de esta forma. Es la primera vez que entra agua a mi casa”, relató una vecina del 40 Viviendas, mientras grababa con su celular la calle San Fernando.



La Municipalidad de Empedrado dispuso un número telefónico (3794-270543) para pedir asistencia y solicitar un espacio de contención hasta que mermen las precipitaciones.



El jefe comunal se expresó en su cuenta oficial de Facebook al finalizar la jornada: “Una situación crítica nos sobrepasó, por la cantidad de agua caída en tan poco tiempo. Pero no nos quedamos de brazos cruzados y junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y las áreas del Municipio, aunamos criterios para asistir a más 20 familias que necesitaban de ayuda inmediata”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy tormentas aisladas durante el día y lluvias durante la noche. En tanto, el jueves se espera que el clima mejore, con una máxima de 31 ºC. Según el pronóstico extendido, el mal tiempo volverían los primeros días de la próxima semana.



En la localidad, empezó a llover a las 4 de la mañana, hasta las 7 habían caído 130 milímetros de agua, y que 40 mm más llegaron hasta el mediodía. “Ahora, la situación está controlada”, aseguró al cierre de la edición Bertoni; al mismo tiempo que advirtió que se esperan más lluvias para la jornada.



El SMN mantenía ayer a la noche un alerta meteorológico para el Nordeste de Corrientes, Centro y este de Chaco, y Formosa. “Se prevé que estos fenómenos sean localmente fuertes o severos, que puedan provocar abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas e intensa actividad eléctrica. No se descartan mejoramientos temporarios”, informaron en un comunicado.