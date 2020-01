A un año de la muerte de Emiliano Sala, tragedia, dolor y misterio

Martes, 21 de enero de 2020

El avión en el que iba el delantero argentino cayó cuando atravesaba el Canal de la Mancha y enlutó a todo el fútbol.





Este martes 21 de enero se cumple un año del fallecimiento de Emiliano Sala, luego de que el avión que lo trasladaba desde Nantes a Gales cayó en el Canal de la Mancha. Una muerte que conmovió a todo el mundo del fútbol, que truncó los sueños del delantero argentino (tenía 28 años) y que desató un sinfín de idas y vueltas millonarias entre el Nantes y el Cardiff City. Ah, y que aún hoy encierra una gran dosis de misterio.



Si bien el cuerpo de Sala fue encontrado, junto con los restos del Piper PA-46 Malibú en el que volaba, el 3 de febrero, los investigadores probaron que la muerte del futbolista ocurrió el mismo día de su desaparición. Y es por eso que este martes se multiplicará el pedido por el esclarecimiento del caso.



El viaje que terminó con la vida de Sala tuvo varios puntos oscuros. Desde la autorización que tenía David Ibbotson, el piloto de la nave, hasta si el mismo Ibbotson era quien había sido contratado originalmente para realizar el vuelo.





Ni bien se supo que el avión había desaparecido, además, se desató un conflicto entre la Policía francesa y la inglesa. Y cuando la búsqueda se dio por terminada de manera oficial, se reactivó por la insistencia de la familia de Emiliano. De hecho, fue Romina, la hermana del jugador, una de las que viajó al lugar del accidente, pidió ayuda con la difusión del caso y encabezó la campaña para reunir los 300 mil euros que terminaron siendo clave para encontrar la nave y a Sala.



Lo que todavía sigue siendo un misterio es qué sucedió con el cuerpo del piloto, ya que no estaba dentro de los restos de la avioneta en el fondo del Canal de la Mancha. A diferencia de la familia de Sala, sus allegados decidieron no continuar con la búsqueda y dejar descansar sus restos en paz.





La muerte de Sala, queda dicho, generó un fuerte cruce entre los dirigentes del Nantes y del Cardiff, que acababa de comprar su pase en 17 millones de euros, convirtiéndose en el pase más caro de la historia del club galés. Es que tras su desaparición, el Cardiff se negó a pagar el traspaso (pautado en tres cuotas) y argumentó que Sala debía firmar un contrato "revisado y corregido" para sellar la transferencia. Mientras que desde el Nantes replicaron que esa firma ya se había hecho y que, por eso, Emiliano había pasado el mismo día del accidente por el entrenamiento a despedirse de sus ya ex compañeros.



La FIFA, por su parte, señaló que horas antes de la tragedia recibió un documento de parte de la Federación Galesa de Fútbol para completar el fichaje del delantero de 28 años. Un detalle que impulsó al Nantes a solicitar que se intimara al Cardiff a pagar la adeudado, en un ida y vuelta que todavía está vigente y que podría tener sentencia firme no antes de junio de este 2020.



La familia de Sala sigue esperando justicia y, sobre todo, conocer la verdad. El dolor es inmenso, ya que a dos meses del deceso del jugador, falleció Horacio, su papá, a causa de un paro cardíaco. Y los hinchas, mientras tanto, se preparan para recordarlo con cariño. En Nantes, de hecho, ya tienen organizado un homenaje para el encuentro que el próximo domingo el club jugará ante el Bordeaux, por el torneo local.