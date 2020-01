Por fondos adeudados, tabacaleros realizarán corte de ruta

Martes, 21 de enero de 2020

Es oficial la convocatoria de los productores tabacaleros de Goya, para este jueves 23 de enero por ruta nacional 12 a la altura del Zorzalito a las 8 horas.







Ante la falta de representatividad por parte de las instituciones IPT, Cooperativa de Tabacaleros y Cámara del Tabaco, que no dan respuesta por fondos que totalizan más de 300 millones de pesos, correspondientes a los remanentes 2017, 2018 y 2019; por la falta de explicación los productores estiman que ese dinero fue utilizado para otro fin y debía ser enteramente para el bolsillo del productor.



Además los reclamos incluye los fondos de Caja Verde.



La indignación acumulada de los productores tabacaleros, ya que pasaron las fiestas sin un peso, y produjeron el tabaco existente sin insumos por la falta de compromiso de las instituciones, ya que no realizan los pedidos a Nación en tiempo y forma.



Tabacaleros convocados para este jueves, afirman que no se moverán de la ruta hasta obtener una respuesta certera o la renuncia de los funcionarios que hoy estan al frente y no responden a ningún pedido y necesidad de los productores.