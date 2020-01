El saldo negativo de la SUBE alcanza sólo para un pasaje

Martes, 21 de enero de 2020

La Sube cuenta con un tope de - $54, que hasta antes de la suba servía para abonar dos viajes en colectivo. Así, se redujo el beneficio para los usuarios, al menos hasta que Nación amplíe el monto.





Una de las particularidades del sistema Sube es que permite al usuario viajar hasta cierto tope aún sin tener crédito en la tarjeta. Lo cierto es que este beneficio se vio reducido hace varios días para los pasajeros capitalinos, luego de que el boleto aumente de $19 a $30.



El saldo negativo de la Sube es de $54 y se mantiene hace casi un año. Lo cierto es que, a partir de la nueva tarifa que rige en la ciudad, ese monto alcanza sólo para un pasaje; impidiendo viajar ida y vuelta en caso de no tener crédito y no poder hacer una recarga.



Hasta antes del aumento, con el pasaje a $19, el saldo negativo alcanzaba casi para tres boletos, por lo que la suba aprobada el año pasado e implementada la semana pasada redujo notablemente el beneficio para los usuarios.



El monto negativo tope es determinado por la Nación, que a comienzos del año pasado lo subió de $39 a $54. La medida fue a la par de los aumentos en la tarifa del transporte en Buenos Aires y otros distritos del país, apuntando así a mantener un mínimo de dos boletos.



Con el congelamiento anunciado por el Gobierno nacional, posiblemente el saldo negativo no esté entre las medidas previstas en el corto plazo, ya que los precios no se modificarían por varios meses. Más allá de esto, podrían darse cambios para tratar de sostener al menos los dos pasajes. En cuanto al crédito, comercios locales adheridos comentaron que los usuarios comenzaron a cargar un monto mayor al habitual para poder cubrir al menos los pasajes de una semana. Así, de $100 o $150 las cargas pasaron en su mayoría a ser de $200 o más para no tener que acudir tan seguido al local.



Otros, en cambio, comentaron que buscarán alternativas para evitar el colectivo, al menos en las oportunidades que sean posibles. Pedir a un familiar que los lleve o evaluar comprarse una moto aparecen entre las opciones de ciertos usuarios tras el aumento del boleto a $30 hace algunos días.