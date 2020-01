Intendente sorprendió en su casa a un ladrón y logró capturarlo Martes, 21 de enero de 2020 Llegaba a su vivienda junto a su familia. En el interior había un ladrón. Forcejearon y logró detenerlo. En las inmediaciones estaban los cómplices. Afortunadamente sus hijos y pareja no sufrieron lesiones. La comisaría se ubica a pocos metros del domicilio violentado.



Fue cer­ca de las 2:30 cuan­do el in­ten­den­te de la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Fe­li­pe Yo­fre, Le­an­dro Agui­rre, lle­ga­ba a su do­mi­ci­lio jun­to a sus hi­jos y es­po­sa y des­cu­brió un la­drón en el co­me­dor. “For­ce­je­a­mos y lo­gré re­du­cir­lo. Es­ta­ba ba­jo los efec­tos de al­gún es­tu­pe­fa­cien­te. Afor­tu­na­da­men­te no hu­bo he­ri­dos, por­que pu­do ter­mi­nal ‘mal‘ la si­tua­ción”, di­jo el fun­cio­na­rio co­mu­nal. Cóm­pli­ces del apre­hen­di­do se lle­va­ron di­ne­ro en efec­ti­vo, ani­llos y ro­pas.





Agui­rre sa­lió a un fes­te­jo fa­mi­liar el sá­ba­do y a su re­gre­so, apro­xi­ma­da­men­te a las 2:30, a su do­mi­ci­lio ubi­ca­do por ca­lle Caá Gua­zú, ob­ser­vó que la puer­ta de ac­ce­so es­ta­ba abier­ta.

En las in­me­dia­cio­nes vio a mo­to­ci­clis­tas que hu­ye­ron a su lle­ga­da.





Fue en­ton­ces que al in­gre­sar en­con­tró a un mu­cha­cho ocul­to en­tre los mue­bles.



“For­ce­je­a­mos. A pe­sar de los gol­pes el de­lin­cuen­te se­guía fir­me y te­nía mu­cha fuer­za. No­té que es­ta­ba ba­jo efec­to de al­gu­na dro­ga y lo­gré re­du­cir­lo des­pués”, di­jo el Je­fe co­mu­nal.

“Te­nía cer­ca va­rios ele­men­tos, pre­pa­ra­dos pa­ra ro­bar. Lla­ma­mos a la Po­li­cí­a”, agre­gó.

Con el da­to más que lla­ma­ti­vo: el pa­tio de su vi­vien­da coin­ci­de con el de la co­mi­sa­rí­a.





Agui­rre di­jo que an­tes de lle­gar a su do­mi­ci­lio, ya ha­bí­an sus­tra­í­do una mo­chi­la en la cual pre­su­me se lle­va­ron di­ne­ro en efec­ti­vo que te­nía el pa­go de una deu­da, cer­ca­no a los 16 mil pe­sos.





Tam­bién sus­tra­je­ron lin­ter­nas es­pe­cia­les que son uti­li­za­das pa­ra la pes­ca, va­rias ro­pas, y ani­llos de la es­po­sa.





“Lle­ga­ron efec­ti­vos de la lo­ca­li­dad de Mer­ce­des pa­ra re­a­li­zar las di­li­gen­cias”, agre­gó.

Lue­go de ras­tri­lla­jes por la zo­na, y alla­na­mien­tos de una vi­vien­da lin­dan­te a su do­mi­ci­lio en­con­tra­ron la mo­chi­la en la cual es­ta­ban al­gu­nas per­te­nen­cias pe­ro no el di­ne­ro.





“Mi pro­pio ve­ci­no se­ría quien de­la­tó cuan­do sa­li­mos”, di­jo la­men­tán­do­se el In­ten­den­te.



De­te­ni­do pe­ro li­bre

El la­drón que lo­gró re­du­cir Agui­rre tie­ne 17 años, cu­yo pa­dre es­tá pre­so por una cau­sa de vio­la­ción y su ma­dre fa­lle­ci­da.





Por ser me­nor que­dó en li­ber­tad lue­go de las di­li­gen­cias del ca­so.





“A es­ta ho­ra (al cie­rre de es­ta edi­ción) el mu­cha­cho ya fue pues­to en li­ber­tad”, con­fir­mó el Je­fe co­mu­nal.





Sin em­bar­go, se es­pe­ra que se con­cre­ten otros alla­na­mien­tos a fin de dar con los cóm­pli­ces del jo­ven­ci­to, quie­nes se­rí­an ma­yo­res de edad.



No son del pue­blo

“Los su­pues­tos au­to­res no son de es­ta lo­ca­li­dad (Fe­li­pe Yo­fre), vi­nie­ron ha­ce po­cos dí­as de Ola­va­rrí­a”, agre­gó co­mo da­to Agui­rre.





Ca­be se­ña­lar que el In­ten­den­te di­jo que no se da­ban he­chos de­lic­ti­vos, ya que has­ta al­gu­nas fa­mi­lias sue­len de­jar bi­ci­cle­tas en el pa­tio o has­ta in­clu­so dor­mir con la ven­ta­na abier­ta.





“Si al in­ten­den­te le pa­só es­to, ima­gí­ne­se los ve­ci­nos quie­nes se en­te­ra­ron de la si­tua­ción pi­die­ron que la Po­li­cía ac­tué con re­co­rri­das en los ba­rrios”, co­men­tó.





En la co­mi­sa­ría lo­cal re­a­li­za­ron las di­li­gen­cias y jun­to con efec­ti­vos de Mer­ce­des con­ti­nua­rán las ta­re­as in­ves­ti­ga­ti­vas a fin de lo­ca­li­zar a los sos­pe­cho­sos de ser cóm­pli­ces en el ro­bo.





El In­ten­den­te de­jó en cla­ro que afor­tu­na­da­men­te sus hi­jos, to­dos me­no­res, es­ta­ban dor­mi­dos en el mo­men­to del in­ci­den­te de­lic­ti­vo y no su­frie­ron da­ños.