Marito no se va: “Me voy a morir cantando” Lunes, 20 de enero de 2020 En lo que fue la noche más convocante de estas primeras tres veladas chamameceras, el cantautor de Loreto fue ovacionado. Tras la presentación, Mario Bofill contó que grabará un disco y explicó por qué no cantó la tradicional Galopera.



La noche del domingo fue otra velada multitudinaria en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola donde la mayoría de los espectadores esperaron ansiosos la presentación de Mario Bofill.



Pasadas la 1:30 de la madrugada, el cantautor nacido en Loreto subió al escenario donde realizó una actuación de 50 minutos, recibió una distinción por su aporte a la cultura y tuvo varios invitados.



Después de la presentación, tuvo un encuentro con los medios en la carpa de prensa “Pocho Roch”, donde dejó algunas reflexiones interesantes.



Entre otras cosas, contó que está por grabar nuevas canciones por pedido de su hijo “Chingoli”, con quien comparte esta pasión por la música chamamecera. Fue allí donde dijo “me voy a morir cantando” y de ese modo echó por tierra los rumores que hablaban de que esta sería su última presentación en el escenario Osvaldo Sosa Cordero.



Por otro lado, fue consultado respecto de la tradicional Galopera en que durante años apuntó contra la dirigencia de la política correntina y en esta ocasión admitió que no la compuso “porque soy amigo de Gustavo (Valdés), al gobernador lo conozco desde chiquito en Ituzaingó, y lo quiero mucho”, confesó el artista.