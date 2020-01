Verónica Ojeda: "Quiero ser madre otra vez" Lunes, 20 de enero de 2020 La ex pareja de Diego Maradona está muy enamorada y busca formar familia nuevamente.

Desde el año pasado a Verónica Ojeda le tocó nuevamente la puerta del amor. Enamorada y en su mejor momento con su actual pareja, el empresario Mario Baudry, la rubia se mostró feliz y con planes de familia en un corto plazo, hecho que reveló en un móvil en vivo con total sinceridad.





"Me gustaría ser madre otra vez", le respondió a uno de los conductores del Run Run del espectáculo (Crónica TV), Lío Pecoraro, al ser consultada por un hermanito para Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Maradona, con quien cortó todo tipo de relación desde hace ya un año.



Recordemos que, la rubia estuvo en pareja con el actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, tuvieron a Dieguito y si bien hubo un intento de aproximación el año pasado, en donde "El Diez" compartió momentos con su hijo, incluso le festejó su cumpleaños, eso cambió radicalmente luego de un viaje que los 3 hicieron a México, en el cual saltó el rumor de que Ojeda habría recibido maltrato físico por lo que aseguró "no querer ver más a Diego".





Por este motivo, el distanciamiento fue tal que, según afirmó la ex del astro desde sus vacaciones en Mar del Plata, el nene ya no ve a su papá y solo los abogados de ambos se ponen en contacto por temas económicos. Bajo este paisaje, Ojeda se cansó de intentar que Diego vea a su hijo y entable un vínculo más profundo con él, por lo que continúa ejerciendo la crianza del pichón con amor y positivismo, sabiendo que, actualmente, su corazón le pertenece a otra persona, quien también cuida de su hijo y con el que, pronto, podrían ser padres si todo se da correctamente. ¡Feliz noticia!