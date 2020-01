Boca le ganó 3-1 a Atlético Paranaense en un amistoso

Lunes, 20 de enero de 2020

El delantero convirtió los dos primeros goles y Bebelo cerró el marcador para el equipo de Miguel Ángel Russo, que mostró su mejor rostro en los contragolpes





El nuevo Boca de Miguel Ángel Russo empieza a mostrar sus virtudes y fortalezas. Antes del reinicio de la competencia (recibirá a Independiente el próximo domingo desde las 21.45 por la fecha 17 de la Superliga) derrotó 3-1 a Atlético Paranaense en su último amistoso de pretemporada. Mauro Zárate (por duplicado) y Emanuel Reynoso convirtieron los goles del vencedor en el estadio del Bicentenario en San Juan. Y justamente en las transiciones rápidas, en la aceleración, fue donde el Xeneize mostró su mejor versión; resultó el arma con la que logró enhebrar su segundo triunfo amistoso consecutivo.



Bebelo, otra vez partiendo por el centro y soltándose como enlace, terminó siendo clave: asistió a Zárate en el 1-0, participó en la jugada del segundo y cerró la cuenta. Con la búsqueda del 9 como cuenta pendiente (Ramón Ábila, suspendido, no participó del amistoso), el ex Vélez cumplió en la función. Obando y los centrales fueron otros de los futbolistas de aporte valioso en el éxito.



El conjunto auriazul se paró de una manera diferente respecto del amistoso del último jueves ante Universitario. Esta vez eligió un esquema 4-1-4-1, con las líneas bien juntas, Reynoso con posibilidades de soltarse como enlace y Mauro Zárate como ariete. Como en el inicio tuvo más la pelota Paranaense, priorizó el orden, se abroqueló en su campo, le permitió el control a los defensores adversarios y presionó a partir de la mitad del campo. “Miguel quiere un equipo vertical y dinámico”, reveló Marcone tras el partido. Y eso, claramente, es lo que buscó.



Pero al mismo tiempo en los compases iniciales le faltó precisión para lastimar. Y los brasileños contaron con la primera chance de abrir el marcador, con un remate de Vitinoho que Marcís Díaz envió al córner. Pero a los 18 minutos, en una jugada polémica, se puso en ventaja: Reynoso (¿con infracción?) peleó una pelota en el borde del área y cedió para Zárate, quien con una definición por debajo del arquero anotó el 1-0.





Pero a los 28′, en la acción mejor elaborada hasta ese instante, Nikao recibió un pase filtrado luego de una transición bien comandada y, con una sutileza por encima de Díaz, firmó el 1-1. Y cuando parecía que podía complicársele el panorama al Xeneize, volvió a aflorar su mejor perfil: el el del contragolpe en pocos movimientos.



A los 34 minutos, Marcos Díaz sacó rápido del arco, Bebelo Reynoso soltó entre líneas hacia el pique de Agustín Obando, quien, igual que contra los peruanos en el 2-0 de Ábila, asistió a la perfección a Zárate, de finalización perfecta: 2-1. Y pudo haberse ido con una mayor diferencia al vestuario, cuando Bebelo frotó la lámpara y dibujó una asistencia en medio de todas las piernas para Villa, que remató desviado.



En el segundo tiempo, la catarata de cambios desnaturalizó un poco el juego. En el conjunto conducido por Russo ingresaron Campuzano, Tevez, Salvio, Paolo Goltz y Leonardo Jara, de regreso tras un año a préstamo en la Major League Soccer. Sin embargo, el visitante sintió más la modificación masiva de nombres; perdió profundidad y cayó en un pozo de rendimiento.



En Boca levantó el nivel Buffarini, clausurando el lateral (en la etapa inicial había padecido a Vitinho) y pasando mejor al ataque. Hasta que salió, Obando siguió ofreciendo soluciones y sumando puntos en la consideración del entrenador, y Salvio y Tevez mostraron un par de pinceladas interesantes, sobre todo cuando se asociaron con Reynoso, tan inconstante como decisivo cuando toma contacto con la pelota. Incluso pudo marcar tras un centro de Mas que no conectó de lleno el Toto. Y confirmó la victoria a cuatro minutos del epílogo, tras un buen pase de Carlitos al citado Bebelo, que desparramó defensores y al arquero antes de romper el arco.



El conjunto xeneize venía de conseguir un triunfo frente a Universitario de Perú por 2 a 0, con goles de Sebastián Villa, de penal, y Ramón Ábila, quien luego fue expulsado, de cabeza. Dos amistosos, dos victorias. Buenos síntomas para Boca antes de empezar a rodar por los puntos.



Formaciones:



Boca: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Guillermo Fernández, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Agustín Obando; Sebastián Villa y Mauro Zárate.



Atlético Paranaense: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Leo Pereira y Marzio Acevedo; Luis González; Nikao, Cittadini, Fernando Canesin, Vitinho; Breno Lopes.



Estadio: Bicentenario de San Juan



TV: TNT Sports