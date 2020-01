La Selección Argentina lo dio vuelta y derrotó a Colombia Domingo, 19 de enero de 2020 En el debut, la Selección Sub 23 derrotó al conjunto anfitrión del Torneo Preolímpico. Fue 2-1 con goles de Mac Allister y Gaich. El viernes se enfrenta a Chile.



La Selección argentina Sub 23 debutó en el torneo Preolímpico con el pie derecho. El equipo del Bocha Batista dio vuelta el resultado y derrotó 2 a 1 al anfitrión, Colombia, en un partido correspondiente a la primera fase del Grupo A del certamen que otorga dos boletos para Tokio 2020. Alexis Mac Allister -la gran figura, que se fue expulsado sobre el final- y Adolfo Gaich anotaron los goles para la visita. Jorge Carrascal había abierto el marcador para el local.



El encuentro se disputó en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad colombiana de Pereira y el árbitro fue el uruguayo Esteban Ostojich. Este triunfo le permite a Argentina dar un muy buen paso en su primer objetivo, que es superar la zona del Grupo A. El viernes jugará contra Chile.



A los 40 segundos, cuando los equipos recién se acomodaban sobre el campo de juego, Argentina tuvo una situación muy clara que no pudo traducir en gol. Fue una jugada milagrosa para Colombia, que se salvó con lo justo.



A los siete minutos, en el mejor momento de Argentina, Jorge Carrascal, de River, abrió fuego para Colombia, que se puso 1-0 muy rápido. Bravo tuvo un error en la salida y el local no perdonó. Pero poco después, a los 11, Alexis Mac Allister, de Boca, marcó el 1 a 1 parcial.



El partido era de ida y vuelta. Argentina buscaba y Colombia llegaba con mucho peligro. A los 21 minutos el local estuvo a punto de volver a pasar al frente por un cabezazo que Cambeses, con un movimiento fantástico, logró contener. El duelo era rápido, imparable, atractivo.





A los 27, Mac Allister hizo un buen recorte, se escapó y definió de media distancia. Fue un aviso: el equipo del Bocha Batista iba por el segundo. El partido era de alto vuelo, palo y palo.



En el segundo tiempo Mac Allister mejoró aún más su nivel. Colombia bajó un nivel y Argentina se aprovechó de eso. Fue así que Gaich, a los seis minutos de la segunda parte, recibió una asistencia extraordinaria del jugador de Boca -de taco y caño- y definió para el 2 a 1.



Argentina, de esta manera, se llevó un gran triunfo. El único punto negativo fue la expulsión de Mac Allister, a los 87 minutos, por doble amonestación.



El elenco nacional jugará el viernes 24 ante Chile, mientras que el lunes 27 se enfrentará a Ecuador y cerrará la zona ante Venezuela el jueves 30.



El combinado argentino buscará ocupar uno de los dos lugares de la Confederación Sudamericana de Fútbol en los próximos Juegos Olímpicos. Para ello tendrá que quedar entre los dos mejores de su zona -el grupo B lo integran Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia- y así avanzar al cuadrangular final que se disputará en Bucaramanga y que entregará dos cupos para Tokio 2020.