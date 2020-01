Boca Unidos abre el 2020 con la visita a San Martín de Formosa

Domingo, 19 de enero de 2020

Desde las 17.30 afrontará su primer compromiso del año nuevo, en el que debutará el entrenador Claudio Marini al frente del equipo. Ayer firmó su contrato el primer refuerzo, el defensor Matías Sarulyte.





El 2020 comienza para Boca Unidos. Esta tarde el elenco de la ribera correntina se presentará en Formosa para jugar frente a San Martín en el partido de ida de la fase preliminar Regional de la Copa Argentina. El encuentro tendrá lugar desde las 17.30 y el árbitro del cotejo será Nelson Bejas. Los asistentes serán Guido Córdoba y Alfredo Zamora.



El cotejo servirá de marco para la presentación de Claudio Marini como entrenador de Boca, luego de que la dirigencia correntina, a finales del año pasado, decidiera cortar a Jorge Teglia.



Vale recordar que en la edición pasada Boca Unidos alcanzó los 16avos de final en los que perdió por penales frente a Atlético Tucumán, luego de empatar 2 a 2. Previo a esa instancia se había dado el lujo de dejar en el camino a Racing de Avellaneda, tras igualar en el tiempo regular e imponerse en los penales por 4 a 3.



Pero ahora la historia será totalmente diferente para el Aurirrojo, ya que no podrá contar para lo que resta de la temporada con el arquero paraguayo José Aquino, héroe del partido frente a la Academia.



Tampoco está en el plantel José el “Chino” Vizcarra quien abandono el plantel ya que decidió emigrar al fútbol de El Salvador. Y la tercera baja de Boca Unidos fue la salida de Ronald Renato Huth.



No obstante, no todo fueron bajas para el conjunto que ahora dirige Claudio Marini. Ayer firmó su contrato el defensor Matías Sarulyte. Este jugador tiene 30 años y su última experiencia fue el Juan Aurich del ascenso peruano. Además, jugó en Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal de Sarandí, San Martín de San Juan, Quilmes y Sarmiento de Junín.

Los jugadores que viajaron a Formosa para afrontar el encuentro son Cristian Martínez, David Acuña, Rolando Ricardone, Ariel Morales, Fernando Allocco, Leonardo Baroni, Martín Ojeda, Diego Sánchez Paredes, Matías Espíndola, Juan Gómez, Gabriel Morales, Martín Fabro, Rodrigo Migone, Raul Benítez, Gerardo Maciel, Lautaro Larrasábal, Renzo Reynaga, Ignacio Valsangiácomo y Cristian Núñez.