La confesión de Nicolás Kicker: “Arruiné mi carrera”

Viernes, 17 de enero de 2020

El bonaerense, que afronta una sanción de tres años, contó cómo se lo ofrecieron. Y reveló que lo más difícil fue contarle a su hijo qué había pasado.



El 20 de junio de 2018, Nicolas Kicker ​recibió la peor noticia: la ITF le impuso tres años de suspensión por arreglar un partido ante Nicolás Lapentti, en 2015. Pasó más de un año ya y el bonaerense sigue entrenándose todos los días. Pero eso no calma su dolor, el que confesó en una entrevista con la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), la organización responsable de investigar el arreglo de partidos en el tenis.



"En ese momento, estaba 70 del mundo. Jugando Copa Davis​, ganando a top 15, llegando a tercera ronda de Australia, ganando a muy buenos jugadores. Tenía una carrera por delante, ese año iba a terminar top 50 pero cometí un error en 2015 por el que me suspendieron. Por un partido, me arruiné la carrera. Lo pagas muy caro", confesó el tenista que en junio de 2018 había negado todo.



quel partido con Lapentti se dio cuando Kicker era "190 o 200" y le "costaba mucho" jugar porque dependía de sus padres. Debía "pagar entrenadores, viajes, lo que implica jugar al tenis". "Me costaba mucho Y no quería depender de mis padres. La primera vez que esta persona me contactó, se me acercó via Facebook, diciéndome que me quería patrocinar, pagarme al mes, darme un coche para moverme por Buenos Aires, y ayudarme en general. Pero después me dijo que eran un grupo de apostadores para amañar un partido. En ese momento no confíe pero en otro posterior, era más vulnerable y decidí aceptar", reveló.



Si bien la suspensión se extenderá hasta mayo de 2021, Kicker continúa entrenándose "todos los días" sin saber cuándo volverá a jugar. "Mi apellido quedó manchado y una de las peores consecuencias fue cuando estando con mi hijo de vacaciones me dijo por qué no jugaba más al tenis. Y fue muy difícil decírselo pero tuve que decirle la verdad. Fue la peor consecuencia de lo que dice", confesó.



Finalmente, le dejó un mensaje a los tenistas más jóvenes para que no cometan su mismo error: "Mi consejo que podría darle a los juniors es que si un grupo de personas se acerca y tiene malas intenciones o les amenazan, tienes que saber que decir que no. Y hay que confiar en la TIU. Los valores más importantes que me dio el tenis es el sacrificio, la honestidad, respetar a los árbitros, no hacer trampas dentro y fuera de la cancha. Yo no pensé en las consecuencias que me podía llegar a traer y no pensé que podía traerme esos problemas y aquí estoy, pagando".