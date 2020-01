Se conocieron los detalles del cónclave Messi-Setién

Viernes, 17 de enero de 2020

El flamante director técnico del conjunto azulgrana y el capitán mantuvieron una conversación en el vestuario de la Ciudad Deportiva



La era de Quique Setién al frente del Barcelona ha comenzado y una de las primeras acciones que realizó fue mantener una charla cara a cara y en soledad con Lionel Messi, capitán y emblema del conjunto azulgrana, en uno de los vestuarios de la Ciudad Deportiva.



Tras mostrarse sonrientes dentro del campo de juego en la primera práctica de este ciclo, ambos se juntaron para trazar los pasos a seguir de cara a la segunda ronda de La Liga (lidera con 40 puntos junto a Real Madrid), el debut en la Copa del Rey y los octavos de final de la Champions League (se medirá ante el Napoli de Gennaro Gattuso).



El director técnico y el ‘10’ evaluaron la situación del equipo y las perspectivas de cara a este segundo semestre. Según informó el diario Sport, Messi se mostró predispuesto a los cambios que planea impulsar el experimentado estratega.



Dentro de la cabeza de Setién está la intención de recuperar “la filosofía de juego del Barcelona”, algo que con Ernesto Valverde quedó un poco de lado. Su charla con Riqui Puig, una de las joyas de la cantera, hizo suponer que en este ciclo habrá más participación y lugar para los jóvenes.



Además, el DT piensa volver a instaurar una práctica utilizada durante los ciclos de Luis Enrique y Pep Guardiola: entrenar el mismo día del partido para despejar dudas y ultimar detalles tácticos.



“Ambos conectaron y hubo momentos incluso para las risas con algunas de las anécdotas que surgieron en la charla”, develó el medio catalán. Vale destacar que Setién es un gran admirador de la Pulga. “Como Messi no. He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero no con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12 ó 14 años que lleva activo”, esbozó en su momento el entrenador.



No obstante, Lionel Messi le confesó al director técnico su disgusto por la ida de Ernesto Valverde, con quien empatizaba y mantenía una buena relación. Aunque Setién entendió el sentimiento del argentino, ambos coincidieron que es hora de cambiar de página y mirar para adelante.



El primer desafío para este nuevo Barcelona será el domingo, desde las 17, en el Camp Nou. Los catalanes recibirán por la Fecha 20 del torneo local al Granada, conjunto que marcha en la décima posición, pero que aparece a tiro de los puestos que otorgan un lugar a la próxima Europa League.



Quique Setién también aprovechó la ocasión y decidió invitar a todo el plantel a cenar en un restaurante situado en la zona alta de Barcelona para intentar unir más al grupo y fomentar sus ideas de cara al debut.