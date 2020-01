La Superliga no modificará la fecha de reinicio del campeonato Viernes, 17 de enero de 2020 El ente que rige a la máxima categoría del fútbol argentino definió este mediodía que no se postergará el reinicio del certamen: comenzará el fin de semana del 24 al 26 de enero. El postergado entre Independiente y River también quedó confirmado para el domingo 19

Luego de varias horas de debate, la Mesa Directiva de la Superliga definió la fecha para el reinicio del campeonato: no se modificará el calendario previsto y volverá la actividad el fin de semana del 24 al 26 de enero. “Aprobamos arrancar el torneo como estaba estipulado”, informó Mariano Elizondo, el presidente del organismo tras el cónclave con los clubes.



Después de una votación reñida entre las 24 instituciones, la fecha de comienzo del certamen no se moverá pero sí debatirán en los próximos días la posibilidad de modificar la jornada 18 que se debería disputar entre el martes 28 de enero y el jueves 30. “Vamos a trabajar en la mesa para poder modificar algunas fechas, sobre todo por el calendario de algunos clubes que juegan Copa Sudamericana, Copa Libertadores y jugadores cedidos al preolímpico.



El torneo arranca el otro fin de semana y seguiremos trabajando en la mesa con las fechas hacia adelante”, explicó Elizondo, quien puso el plazo para esta decisión entre el próximo viernes o el lunes.



El otro punto que podría transformarse es la posibilidad de afrontar las semifinales de la Copa de la Superliga en el mes de mayo a partido único. "Es una propuesta inteligente, superadora y creo que nos sirve a todos. Estuvimos charlando con todos los clubes para encontrar un consenso y una solución. Ver de qué manera podemos tener un fútbol mejor para Argentina. En eso tenemos que estar todos unidos. Un dirigente planteó basta de grietas: tenemos que trabajar todos en la misma manera para adelante”, agregó el máximo directivo de esa entidad.



Cabe destacar que el foco de conflicto inicial estuvo por los futbolistas citados para el preolímpico que se disputará en Colombia y comenzará este sábado con el encuentro entre el local y la selección argentina. La escalada llegó a tal punto que la AFA emitió un comunicado días atrás en el que mostraba su enojo por el calendario que había programado el torneo para el reinicio. “Entendemos que el fútbol argentino es una marca mundial con intereses homogéneos que incluyen el fútbol profesional y amateur, las selecciones nacionales, los jugadores que nos representan en el mundo, etcétera; y en la estructura estatutaria y reglamentaria actual, no es solo AFA quien debe velar por la defensa de los intereses del fútbol argentino, sino que la SAF de la misma manera debe propender a esos fines”, expresaron desde la casa madre.



FECHA 18 PROGRAMACIÓN



Viernes 24 de enero



17.35 Aldosivi vs. Lanús



19.40 Gimnasia de La Plata vs. Vélez



21.45 Rosario Central vs. Huracán



21.45 Unión vs. Argentinos Juniors



Sábado 25 de enero



17.35 Arsenal vs. Newell’s



19.40 San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata



19.40 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Colón



21.45 Godoy Cruz vs. River



Domingo 26 de enero



17.35 Banfield vs. Patronato



17.35 Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba



19.40 Racing vs. Atlético Tucumán



21.45 Boca vs. Independiente