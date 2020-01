Escándalo en el clásico de Esquina Lunes, 13 de enero de 2020 El encuentro se jugaba entre el representativo de la Sociedad Sportiva Esquinense y Esquina Football Club, clásico rival en el básquet local, partido que no pudo terminar por los incidentes entre jugadores cuando faltaba algo más de dos minutos para que culmine el segundo cuarto y quedó suspendido hasta que se resuelva como continuar. El altercado involucra a jugadores de los dos equipos lo que generó que el juego culmine abruptamente, ante la falta de garantías por la ausencia de la policía, que adujeron los árbitros que elevaron un informe al respecto. El tanteador era a favor de Sportiva 29 a 26 cuando se dio por finalizado, ante un gran marco de público, el partido fue cubierto por mundo deportivo esquina.



El certamen de básquet esquinense sufrió un incidente, en la noche del viernes cuando en el estadio de la Sociedad Sportiva, se jugaba la cuarta fecha del Oficial de Primera División.



El partido venía caldeado por la gran rivalidad que se da entre Sportiva y Football, y en una disputa fuerte de pelota, se produjeron agresiones físicas entre los jugadores de ambas escuadras, lo que hizo que antes de finalizar el segundo cuarto, el encuentro finalizará abruptamente, ya que por momentos hubo intercambios de epítetos entre ambas facciones, sin que pase a mayores, pero el ambiente se caldeó y los oficiales de mesa técnica y árbitros consideraron que no estaban dadas las condiciones para seguir.



El descontrol y empujones entre jugadores, también generó una discusión entre ambos técnicos Abel Viglieca de Football y Cervando Piaggio de Sportiva lo que puso más tensión a los incidentes que privaron de continuar observando el espectáculo deportivo a unas 800 personas que concurrieron al estadio para alentar a unos y otros, según explicaron testigos presenciales.











Comunicado oficial de Asociación Esquinense de Básquet







En el marco de la cuarta fecha del Oficial 2019/20 “Isaac Núñez”, cuando restaban 3´23" para finalizar el segundo cuarto luego la disputa de un balón dividido en el piso, entre jugadores de ambos equipos, invasión de jugadores sustitutos, directivos de ambos clubes, familiares de jugadores y espectadores, los árbitros tomaron la decisión de suspender el partido y elevaron el informe de los acontecido al Tribunal de Penas de ésta Asociación.



Esta entidad agradece las imágenes y relato de lo acontecido a Mundo Deportivo Esquina (Ayrton y Osvaldo Esquenón) por las imágenes y relato para que la opinión pública saque sus conclusiones.







El resultado y la continuidad o no del juego dependerá de la resolución del Tribunal de Penas.







Desde la Asociación repudiamos todo hecho de violencia en nuestro deporte, como así también llamamos a la reflexión a los amantes de este deporte que no deben invadir el campo de juego bajo ninguna circunstancia, ya que está prohibido reglamentariamente. (Uno de los motivos de la suspensión y que además ameritan multas a los clubes).







Es intención de todos los que conformamos esta Asociación que el básquet siga siendo El Deporte de la Familia.







Juan Carlos DomínguezMariano Aranda



Secretario AEEBPresidente a/c