Sigue grave el supuesto femicida

Lunes, 13 de enero de 2020

Una mujer fue asesinada este domingo, tras recibir un disparo de arman de fuego por parte de su propia pareja, el que luego intentó, aunque sin éxito, quitarse vida con la misma modalidad.Ayer, agresor fue trasladado inconsciente y en grave estado a Corrientes capital para ser ingresado al Hospital Escuela, donde permanece "con pronóstico reservado", según indicó esta mañana el director del hospital Dr. Salvador González Nadal.





"El parte medico del agresor indica que se encuentra estable pero muy crítico", agregaron en los informes recibidos desde Monte Caseros. Hasta el momento, "no ha trascendido las causas de este trágico desenlace". Un dato no menor, es que "por lo menos hasta ayer, la causa no estaba caratulada como femicidio. La misma fue caractulada en un inicio como 'Homicidio doblemente agravado por el vínculo y además el uso de arma de fuego", manifestó.



No existen denuncias por violencia de género de parte de la víctima, aunque en la zona los vecinos relatan extraoficialmente que "una vez intentó agredirla con un cuchillo y en otra oportunidad la corrió con un tractor".



El aberrante hecho ocurrió frente a los ojos de las dos hijas de la pareja, de 8 y 6 años, "las nenas vieron todo y corrieron por la finca pidiéndo ayuda". El arma utilizada es un rifle calibre .22.