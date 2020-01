Osvaldo puso primera con Banfield: “El objetivo es no lesionarme, ja” Sábado, 04 de enero de 2020 No juega desde 2016. Llegó a Luis Guillón con un kit matero de los Rolling Stones y usará la camiseta número 11.



A las 7.30 y con un un kit matero ploteado con los Rolling Stones, Daniel Osvaldo ingresó al predio de Banfield en Luis Guillón y así volvió oficialmente al fútbol después de más de tres años. "El objetivo es no lesionarme, ja. Estoy un poco cansado, pero es normal para un primer día de entrenamiento", dijo con gracia.





El delantero, quien se había retirado tras una discusión con Guillermo Barros Schelotto en Boca, jugará la recta final de la Superliga 19/20 con el Taladro y firmará un contrato por un año. "Tengo buena onda con Julio (Falcioni) y el grupo es bárbaro, lo que me da muchas ganas de laburar", dijo. Y agregó: "Me tengo mucha fe".



Osvaldo se había dedicado a la música. Acerca de sus prioridades, aseguró en TyC Sports: "Las dos cosas son importantes para mí. En estos tres años me tomé un respiro fuera del ambiente del futbol y tenia muchas ganas de volver a jugar".



El delantero es el primer refuerzo para un plantel que ya tiene cuatro bajas confirmadas: Julián Carranza (Miami FC, de Estados Unidos), Claudio Villagra (Sport Boys, de Perú), Sergio Vittor (Damac, de Arabia Saudita) e Israel Damonte (se retiró para ser DT de Huracán).



Las otras ausencias en Luis Guillón fueron las del arquero Facundo Cambeses, el defensor Claudio Bravo y el delantero Agustín Urzi, quienes están con el seleccionado argentino Sub 23 que se prepara para el Preolímpico de Colombia.



Banfield ocupa la 16° posición en la Superliga ​y reanudará el torneo el domingo 26 de enero como local ante Patronato, por la 17° fecha.



Osvaldo realizó inferiores en Huracán y debutó en la Primera del Globo en 2005, en la B Nacional. De allí saltó a Atalanta e inició una carrera cargada de éxitos en Europa: Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Inter, Juventus, también Espanyol de Barcelona, Southampton y Porto.



Jugó catorce partidos y metió cuatro goles con la camiseta de la Selección italiana. Y se retiró en 2016 tras una última experiencia agridulce en Boca, el club de sus amores.



En medio de las Fiestas, cuando en la cabeza de Falcioni merodeaban varios apellidos para reforzar al equipo, cayó esta sorprendente propuesta. A contramano de lo que ocurre en los mercados de pases, fue el protagonista el que empezó a unir cables, preparó el paquete y dejó la bomba latiendo en la vereda de enfrente. El contexto terminó de darle cuerpo a una idea compartida con su círculo íntimo.





Mientras despuntaba el vicio en el equipo senior de Talleres de Escalada, hacía shows con su banda Barrio Viejo y se daba los gustos lógicos de cualquier futbolista que ya no tiene la obligación de cumplir con la rutina de un profesional, a Osvaldo lo convencieron de que si a la jerarquía que mantiene vigente le agregaba una buena preparación física, podía darse el gusto de jugar una ficha más.



El contexto también incluye a la familia. Su padre Raúl es hincha de Banfield y eso hacía que el círculo se cerrara con una alegría doble. Además, el delantero vive a 6 cuadras de la cancha de Banfield.



Luego del entrenamiento y de los estudios físicos de rutina, Osvaldo firmará contrato a préstamo por un año. Y con el correr de los días, bajo la órbita del preparador físico Gustavo Otero y de Julio Falcioni empezará a vislumbrarse cómo se pone a punto y cuándo podría saltar a la cancha para hacer la vuelta completa.