La pretemporada distinta que pensó Gallardo para el River 2020

Viernes, 03 de enero de 2020

Obligado por la cercanía de los compromisos oficiales, el plantel apenas estará una semana en el Sur. En la Superliga, el Muñeco quiere saldar una cuenta pendiente.







Un bello lugar de la Patagonia será el escenario en el que River iniciará 2020. En San Martín de los Andes​, el plantel de Marcelo Gallardo buscará revitalizarse después de un cierre de 2019 intenso, que le dejó un sabor agridulce: el golpe recibido en la final de la Copa Libertadores, en Lima, al perder con Flamengo cerca del final del encuentro, y la obtención de la Copa Argentina al golear a Central Córdoba de Santiago del Estero​ en Mendoza.





La estadía en la ciudad neuquina será de una semana, dado que los tiempos son cortos. El conjunto de Núñez volverá a jugar oficialmente el 19 de enero contra Independiente por la Superliga. Y el foco de River en la pretemporada estará apuntado principalmente a que el equipo llegue de la mejor manera para afrontar los ocho partidos que le quedan en el torneo local y a mentalizarse en ir por otro título.



A diferencia de otras pretemporadas, en las que River viajaba a Estados Unidos (Miami, Orlando o Los Angeles) y trabajaba durante tres semanas, el calendario de este comienzo de año obligó a Gallardo a planificar la puesta a punto de otra manera. Entonces, fiel a su estilo, eligió un lugar en el que reine la tranquilidad para que River se hospede y se entrene durante siete días, entre el 3 y el 10 de enero. El 11 jugará un amistoso en Uruguay ante Nacional de Montevideo. Y la siguiente semana el plantel practicará en Ezeiza y ajustará detalles para visitar a Independiente el domingo 19.



Ese día River empezará la recta final de la Superliga, que lo tiene ubicado en el quinto lugar, a apenas tres puntos del líder, Argentinos. O sea que si le gana al Rojo, se subirá a la cima. Ese partido está postergado desde el año pasado, porque debía jugarse el fin de semana en el que el conjunto millonario disputó la final de la Copa Libertadores.



Después de este encuentro ante los ahora dirigidos por Lucas Pusineri​, el equipo del Muñeco tendrá otros siete hasta el final del certamen: Godoy Cruz (visitante) Central Córdoba (local), Unión (V), Banfield (L), Estudiantes (V), Defensa y Justicia (L) y Atlético Tucumán (V). Y en el medio no habrá otra competencia, por lo que podrá, a diferencia de otras veces, dedicarse con todo a la Superliga.



Por eso River afrontará este tramo final del torneo como si fuera el de una Copa. Con un objetivo claro y contundente a corto plazo. Un nuevo desafío. Perseguirá en un mes y medio, desde mitad de enero al 1° de marzo, una zanahoria codiciada por Gallardo, ya que buscará saciar las ganas de conquistar una Liga local, algo que aún no pudo hacer desde que asumió la dirección técnica de River a mediados de 2014. Hasta el momento siempre fue un objetivo esquivo.



Entonces, no hay tiempo que perder. Por eso, más que una típica pretemporada fuerte, lo que se hará en San Martín de Los Andes y alrededores es un acondicionamiento físico y una puesta a punto en condiciones para llegar bien preparados. El fin es que los jugadores estén lo más ligeros posible en el primer partido y que no paguen el lastre físico que siempre trae una pretemporada. Ese es el principal desafío, dado que si ocurre lo contrario, el rendimiento al comienzo de la competencia oficial puede mermar y costar puntos.



No sólo habrá trabajos físicos desde los primeros instantes de la pretemporada. También, ejercicios con pelota y fútbol. Es algo que siempre se realiza, pero esta vez la pelota llegará más rápido al contacto con los futbolistas. Tal vez en las prácticas se dosifiquen algunas cargas físicas y haya algunos entrenamientos especializados con algunos futbolistas, pero lo que no se perderá es la intensidad habitual con la que trabaja en River.



“Habrá un mix importante entre lo físico y lo futbolístico”, comentaron desde el cuerpo técnico. Hay algo clave: al no haber contado con tantos días de vacaciones, los futbolistas no pierden tanto las condiciones físicas. Además, la mayoría realizó sus propios ejercicios físicos durante el descanso.



Para que puedan desarrollar esos trabajos de buena manera, River envió a la Patagonia hace unos días a un equipo de cancheros con un ingeniero agrónomo y un gerente de infraestructura del club para ver las condiciones del campo de juego. Por eso decidieron reacondicionar la cancha de polo del club El Desafío, que está a 2,4 kilómetros del hotel Loi Suites & Resort, en Chapelco, donde se hospedará el equipo, y no utilizar el campo deportivo municipal de Junín de los Andes, como estaba previsto en un principio.



El complejo cuenta con un predio de 226 hectáreas, distante 18 kilómetros de San Martín de los Andes y a siete kilómetros del aeropuerto de Chapelco. Ubicado en medio de un hermoso paisaje, al borde de la Cordillera, tiene todas las comodidades, que serán exclusivas para el plantel durante la semana que permanezca allí. La postal del hospedaje no es muy diferente a la de los lugares que River utiliza en Estados Unidos o cuando se entrenó y se concentró en Cardales o en el Hilton de Pilar.



El escenario cautivó a Gallardo. Allí el Muñeco buscará reinventar a su equipo una vez más para intentar seguir cosechando nuevos títulos.