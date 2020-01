Sebastián Beccacece dirigió su primer entrenamiento en Racing Viernes, 03 de enero de 2020 El ex entrenador de Independiente comenzó este jueves su ciclo en el predio de la AFA. El plantel quedó concentrado.

Llegó el día. Con el pelo rubio al viento, uniforme académico y la convicción de hacer historia grande en el club, Sebastián Beccacece arrancó su ciclo en Racing​. El DT estuvo por primera vez a cargo del plantel profesional en el predio de la AFA y, tras un almuerzo grupal, fue la voz de mando en la práctica. Aunque no paró un equipo, ya comenzó a observar a sus apuntados para cada puesto.





Si bien el DT aseguró que “la idea de es continuar la línea que este equipo tenía, basada en la tenencia de pelota y agresividad en el juego”, ahora también tratará de poner su experiencia e impronta en el grupo. El debut oficial de Beccacece será el domingo 26 de enero ante Atlético Tucumán, por la 17ª fecha de la Superliga​, en la que Racing ocupa el octavo lugar con 26 puntos, a cuatro de Argentinos Juniors, su siguiente rival el jueves 30 en La Paternal.





El otro anhelo del DT y compañía será la Copa Libertadores​. El certamen más importante del continente comenzará para Racing el jueves 5 de marzo, cuando enfrente a Estudiantes de Mérida por la primera fecha del Grupo F –donde también se encuentran Nacional de Uruguay y Alianza Lima-.



En cuanto a lo referido con el plantel, Beccacece contó con Donatti y Cristaldo (aunque resta confirmar la continuidad de ambos), Solari y Julián López, (los dos recuperándose de roturas ligamentarias), el flamante refuerzo Benjamín Garré y Licha López, Pillud y Arias, los referentes del plantel. Mientras que los que no dijeron presente fueron Matías Zaracho y José Luis Rodríguez Bebanz, quienes están en los seleccionados Sub 23 en Argentina y Uruguay respectivamente.





El primer paso ya es un hecho, los futbolistas lo recibieron con los brazos abiertos y el ex Defensa y Justicia comenzó a escribir una nueva página en su carrera detrás de la línea de cal. El sueño de seguir por el sendero de la victoria está presente en los hinchas, y la nueva etapa ilusiona.



El plantel quedó concentrado en el predio de la AFA. Los entrenamientos continuarán viernes en horario matutino y luego se reencontrarán el lunes para completar cinco días con doble turno.



¿Qué jugadores participaron del primer día de trabajo de Beccacece? Gabriel Arias, Jonatan Cristaldo (con ofertas para salir), Gastón Gómez, Diego González, Julián López, David Barbona, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, Alejandro Donatti, Nery Domínguez, Darío Cvitanich, Lisandro López, Mauricio Martínez, Wálter Montoya, Lucas Orban, Nicolás Reniero, Iván Pillud, Matías Rojas, Leonardo Sigali, Augusto Solari, Alexis Soto y Javier García.