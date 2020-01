Rodolfo D'Onofrio, sin filtro: “River sufrió estos cuatro años de Macri”

Jueves, 02 de enero de 2020

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, no anduvo con vueltas. Aseguró que su club "sufrió" los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri​, sostuvo que "en lo institucional la cancha estuvo inclinada" y que afirmó hubo "un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca".





"No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri. ¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos", arrancó D'Onofrio en una entrevista publicada por el diario Olé.





Si bien habló de cancha "inclinada", el presidente del club de Núñez aclaró que se trató únicamente en el marco institucional. "En ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada", enfatizó.





Más tarde fundamentó su afirmación sobre el trato "diferencial" que tuvo Boca durante el gobierno de Macri. "Lo que sentimos es que había un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca. Él tenía un poder emanado por el presidente de la República, dicho por el propio Angelici, a partir de las reuniones a las que iba en exclusiva a la Casa d​e Gobierno. Ahora, en ningún momento fue un poder que influenciara en lo deportivo. Y está demostrado en que les ganamos todo. No influyó dentro del campo de juego pero en lo institucional, sí", enumeró.



Y sobre la influencia del gobierno anterior sobre la Asociación del Fútbol Argentino remarcó: "La AFA tiene su gobierno, tiene su asamblea y la asamblea es la que decide su suerte. Lo que sí creo es que la influencia que hizo que River, San Lorenzo y Vélez no estemos... Este tema, termina. Con lo cual, por lo menos va a haber más equilibrio. No va a estar desnivelado. Y supongo que nos escucharán un poco más porque creo que tenemos mucho para aportar y ayudar. Y estamos dispuestos a colaborar".



No obstante, D'Onofrio negó haber sentido alivio una vez que Macri dejó el poder. "¡Yo no siento ningún alivio! Que Macri no esté más en Boca, perdón, en la Argentina, hace a la Argentina, que es un tema más importante que Boca o no Boca. Y es un tema menor si yo siento alivio porque Macri ya no esté más. No, eso no le importa a nadie. Lo que importa es tener una Argentina con futuro, en la que el Gobierno escuche y se preocupe por temas centrales como el hambre y todo lo que estamos viviendo. De una vez por todas, tenemos que cambiar cómo se ha encarado el país hasta ahora. Ojalá lo haga Alberto Fernández y toda su gente y podamos volver a vivir en una Argentina más ordenada y con futuro para nuestros hijos", enfatizó.



Elogios a Riquelme

D'Onofrio le tiró flores a Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente segundo de Boca y aseguró que su llegada le puede "hacer muy bien al fútbol argentino".



"Tengo muy buena relación con Riquelme, aunque nunca me tocó una charla personal. Lo he tratado mediáticamente dos veces y lo felicité después de las elecciones porque algunas veces nos habíamos mandado WhatsApp. Y también él me felicitó el día que ganamos la Copa Argentina. Y entiendo que la llegada de personas como Riquelme le pueden hacer muy bien al fútbol y después tiene una función de directivo, distinta a la que ha vivido hasta ahora, es toda una experiencia, y creo que a Boca le puede venir muy bien. Creo que sabe mucho de fútbol y puede aportarle mucho criterio. Yo tuve la ayuda de Enzo Francescoli desde el primer día. Porque los presidentes, los hinchas, como somos cada uno de nosotros, creemos que sabemos de fútbol y sabemos un poco".



Al ser consultado si teme que Riquelme se transforme en el nuevo Marcelo Gallardo y logre que Boca recupere el protagonismo y vuelva a predominar sobre River, el dirigente se mostró tranquilo.



"Si las acomoda, bienvenido que las acomode. Ahora, que acomode las cosas no va a implicar que nos ganen más partidos de los que nosotros les ganamos a ellos. Yo no creo que les hayamos ganado porque estaban desacomodados: les ganamos porque tuvimos mejor rendimiento y mejor equipo. Pero eso no significa que ellos no tuvieran grandes directores técnicos y buenos jugadores y planteles excelentes. Llegar a una final tiene un gran mérito. Y ganarla, aún más. Es muy difícil ganarla. Nosotros perdimos la final con Flamengo porque llegamos a jugarla. No es vida o muerte. Hay que reconocer el mérito a los planteles, técnicos y dirigentes que te llevaron a una final", concluyó.