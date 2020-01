Rafael Dudamel renunció a la selección de Venezuela Jueves, 02 de enero de 2020 El ex arquero publicará este jueves una carta abierta. Su futuro podría estar en Atlético Mineiro, de Brasil.



Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica de la selección de fútbol de Venezuela, cuando faltan tres meses para el inicio de la clasificatoria sudamericana del Mundial de Qatar 2022.





El ex arquero, de 46 años, anunciará públicamente su dimisión este jueves mediante una carta abierta, en la que explicará las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. La prensa brasileña vincula al técnico con el Atlético Mineiro.



Hace unos días, el vicepresidente de la Federación Venezolana, Jesús Bernardinelli, señaló que no habría restricciones si Dudamel quería irse a otro lado.



Tomó el mando de la Vinotinto en abril de 2016, luego del traspié en las eliminatorias al mundial de Rusia 2018, donde tenía un punto sobre 18 posible y marchaba última en las posiciones.



Bajo el mando de Dudamel, Venezuela jugó 42 partidos entre competencia oficial y compromisos amistosos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas, 52 goles a favor y 49 en contra. La cuenta incluye tres compromisos no oficiales contra selecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña, todas comunidades autónomas de España.





En la hoja de servicios del técnico está un brillante pasado con las categorías base de la Vinotinto, con par de participaciones en mundiales Sub-17 (2013) y Sub-20 (2017).



Las últimas presentaciones de Venezuela con Dudamel habían sido positivas. Después de alcanzar los cuartos de final en la Copa América de Brasil-2019, el equipo jugó cuatro amistosos, con un empate con Colombia (0-0) y triunfos ante Bolivia (4-1), Trinidad y Tobago (2-0) y Japón (1-4).



La salida de Dudamel marca el comienzo de un año clave para Venezuela: en el calendario aparece la Copa América Argentina/Colombia-2020 junto al arranque de la clasificatoria de la Copa del Mundo. Los primeros compromisos premundialistas de la Vinotinto serán en marzo frente a Colombia, como visitante, y Paraguay, como local.