La Anmat prohibió dos aceites de girasol Martes, 31 de diciembre de 2019 La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución y uso en todo el país de dos aceites de girasol por tratarse de “alimentos falsificados” y no cumplir con la normativa vigente.



A través de la disposición 10556/2019, el organismo prohibió el uso y solicitó el retiro del mercado del producto "aceite de girasol, marca Corazón, elaborado por Germaiz S.A, Comisionado Indart 1750, San Justo, La Matanza, RNE N° 02-032-607, RNPA N° 2906-14401/17" y recomendó a la población, en especial a los celíacos, que "se abstengan de consumirlos".



También prohibió el consumo del "aceite de girasol, marca Nuevo Corazón, RNE 02-034.145, RNPA 02-268281" por presentarse como un alimento falsificado por tener en su rótulo "registros pertenecientes a otras firmas y el símbolo de alimento libre de gluten, sin estar autorizado con esa condición".



Para la Anmat se trata de alimentos ilegales ya que se encuentran "falsamente rotulado y falsificado al no elaborarse en el domicilio declarado".





A su vez, el organismo prohibió el uso y la comercialización de varios lotes de productos quirúrgicos de la distribuidora e importadora SM SALUD SRL, por no contar con los datos del importador responsable en la Argentina.