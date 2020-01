“Los murales participativos permiten fortalecer la idea de pertenencia y de cuidar lo nuestro”

Miércoles, 01 de enero de 2020

El vicegobernador Gustavo Canteros se acercó hasta el barrio Camba Cuá donde los artistas José y Marcos Kura llevan adelante la primera obra del Programa Las Paredes Hablan, que con el aporte de niños y vecinos estará listo para el acto del 3 de enero próximo, en el marco de los festejos en honor a San Baltazar.





Esta obra pública toma forma en un muro ubicado en calle Bolívar al 100, y cuenta con la participación de vecinos del barrio, sobre todo los más chicos. “Lo de hoy fue una visita informal, acercarnos para conocer cómo es un día de trabajo de los artistas y de quienes colaboran de esta iniciativa. El primer mural participativo está en marcha y justamente queremos aprovechar estas iniciativas y los lugares visibles de cada barrio de esta Ciudad para mostrar nuestras tradiciones, nuestra identidad”, explicó Canteros.



“Es una idea que surge para integrar a los vecinos de la ciudad y artistas, con el objetivo de generar un espacio participativo que valore nuestra identidad cultural y de esta forma reforzar los lazos comunitarios”, dijo el Vicegobernador a la vez que agradeció la presencia de los vecinos que se mostraron interesados en observar el progreso del mural y también ayudar a su creación.



Vale recordar que el próximo viernes, 3 de enero, a partir de las 20:30, se realizará la inauguración oficial del mural alegórico a la festividad de San Baltazar que llevan adelante José y Marcos Kura con la importante participación de la comunidad del barrio Camba Cuá.



“Celebramos la presencia de los vecinos que se acercaron para ser partícipes de la obra que estamos realizando en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Éste es el inicio de otros murales participativos que se irán realizando en distintos barrios de la ciudad. Queremos que la ciudadanía se sume a esta forma de expresión cultural”, resaltó Canteros.



José Kura por su parte agradeció al Vicegobernador “esta oportunidad que me da de acercar mi creatividad, compartirla con mi barrio, porque yo soy del Camba Cuá y me pone feliz que mis vecinos, se acerquen con sus hijos, a participar, a conocer de qué se trata esto”.



“Es un mural que a diferencia de otras obras, ésta estará en un casa familiar y durará muchos años. El día de mañana, los niños que hoy estuvieron aquí podrán contar a sus hijos, a sus conocidos, que ellos intervinieron en esta obra. Es una manera de hacerlos partícipes y eso me genera mucha felicidad”, dijo el artista.



“Sin duda, esta experiencia, este proyecto Las Paredes Hablan es una vuelta de tuerca a la Corrientes, Ciudad de los murales, es testimonio de una ciudad con más de 431 años y los murales son uno de sus hijos predilectos. Con este proyecto los murales están gozando de buena salud y permanecerán en el corazón de los correntinos”, concluyó.