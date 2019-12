Luciano Castro confesó que “Mucha gente se reía de mí y de mi foto”

Lunes, 30 de diciembre de 2019

El actor fue contundente en sus declaraciones sobre el escándalo en el que se vio envuelto tras la difusión de sus imágenes desnudo, y se refirió en duros términos ¿contra Pampita?





Gonzalo Heredia y Luciano Castro brindaron un móvil en Intrusos tras la postergación del estreno de Desnudos, la obra que los tiene entre sus protagonistas. El espectáculo no pudo hacer su debut en la fecha establecida debido a los problemas de salud de Alfonsina, la hija menor de Heredia y Brenda Gandini: la pequeña tuvo una infección urinaria.





El actor llevó tranquilidad a sus seguidores y conocidos al contar que su hija ya se encuentra mejor. Y, como no podía ser de otra manera, su colega fue consultado sobre el escándalo alrededor de la filtración de sus fotos íntimas en octubre pasado. Sincero como nunca, Castro dijo que mucha gente se “reía” de él y de sus imágenes.





Al ser consultado si verdaderamente estaba dolido por lo que sucedió y por los problemas que la divulgación del material provocó en su matrimonio con Sabrina Rojas, él se limitó a responder “un poco y un poco”, aunque luego profundizó al respecto.





“No me pegó tanto, me puede pegar desde el lugar de lo que pudo haber generado en la gente que me quiere de verdad y que me quiere bien. Con los medios no tengo ningún problema; por ahí no comparto como mediatizan las cosas que son ilegales, que no se debería hacer y a las que no se les debería dar la difusión que se les da”, dijo.





En ese sentido, siguió, sin filtro: “Y sobre todo a la gente que lo hace, teniendo familia y sabiendo que esto repercute en la familia de uno. Después, lo demás, es responsabilidad mía: el pelot... soy yo que se equivoca, soy yo el que hace las cosas mal. Pero he visto mucha gente que se cag… de risa y se reía de mí, de mi verg… y de mi foto. Y después los ves llorar”.





Para bajar un poco la tensión en la entrevista, su amigo y compañero de trabajo Heredia lo interrumpió con una humorada: “Por si no sabían de lo que estábamos hablando…”

Jorge Rial, desde el estudio de Intrusos, le siguió la corriente: “¿Sabés lo que más bronca me da, Luciano? Que metas un chivo de (una empresa) de mudanzas en el medio…”





Luciano Cáceres, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, protagonistas de "Desnudos"

Después de unos instantes de risas y distensión, Castro cerró su idea, sin dirigirse a alguien en particular: “Hay gente que después la he visto llorando y pidiendo piedad en cámara, que no los atosiguen. Entonces, ¿dónde está la equivalencia a la hora de hablar del prójimo? Cuando te tocan un poco el c... a vos cómo saltas…”





Al ser consultado si se refería a Carolina Pampita Ardohain, quien había hablado de sus fotos íntimas al aire en su programa, el actor respondió: “No, hablo en general, no le caigo a nadie. No, no, no, por favor. No responsabilizaría a nadie de lo que hice yo. Sí veo todo y escucho todo. No me abstraigo, no me deprimo y me quedo en un cuarto llorando: soy un hombre grande, soy responsable y me sobra capacidad y pelotas para bancarme lo que hago y lo que digo. Me fumo en pipa lo que digan, pero eso no quiere decir que no me afecte cuando ves a gente que dice ‘tengo hijos y familia’, porque yo también los tengo”.





“Lo que pasa es que tengo la suerte de trabajar de esto solamente hace 27 años y me va muy bien, tengo la suerte de no ser mediático, soy un actor popular. Entonces cuando pasan estas cosas obviamente se hacen un festín porque en tanto tiempo están los que te quieren y los que no te quieren”, concluyó.