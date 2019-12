Bebote Álvarez se sacó la tobillera electrónica a martillazos Lunes, 30 de diciembre de 2019 El ex jefe de la barra brava de Independiente lo hizo después de enterarse de que había sido beneficiado con un fallo judicial que le permitía no usar más el aparato.



El ex jefe de la barra brava de Independiente​ Pablo Bebote Alvarez tuvo un fin de semana agitado a nivel judicial. El viernes la jueza de Avellaneda Brenda Madrid lo envió a juicio oral como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto Petrov y Noray Nakis, entre otros, en el marco de la causa que investiga maniobras defraudatorias contra el club de Avellaneda.





Sin embargo, lo más llamativo fue lo que ocurrió después de que otra jueza, María del Carmen Mora, dictara el cese de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la causa por tentativa de extorsión a Ariel Holan, ex entrenador de Independiente. Por este caso, a Alvarez le habían dictado una condena de tres años y medio de prisión en octubre pasado. Sin embargo, gracias a las apelaciones de su abogado, Alejandro Pérez, accedió al beneficio de la condena condicional y Álvarez ya no tendrá que usar el aparato con el que lo monitoreaban.



Pérez le avisó el mismo viernes sobre la buena noticia judicial y Bebote actuó en consecuencia. A los golpes, con un martillo y un destornillador como herramientas, se deshizo con facilidad de la tobillera sin esperar que un oficial de justicia se acercara a su domicilio del barrio porteño de Palermo para cumplir con el trámite.





La causa por tentativa de extorsión fue producto de un encuentro entre Alvarez y Holan que se produjo en octubre de 2017. El entonces líder de la barra del Rojo se subió al auto del entrenador a la salida del entrenamiento en el predio de Villa Domínico y le pidió 50 mil dólares para financiar el viaje al Mundial de Rusia.



"Acá aportaron todos los técnicos que pasaron, vos no vas a ser la excepción", le habría dicho Bebote Álvarez, quien más tarde reconoció el encuentro, aunque advirtió que no se había tratado de una amenaza o una extorsión sino que un simple pedido de colaboración.





Después de que la fiscal Mariana Monti pidiera cuatro años de prisión y los abogados de Holan, Gabriel Iezzi y Víctor Varone, pidieran cinco, la jueza dispuso una pena de 3 años y 6 meses.



"Está claramente probada la extorsión en grado de tentativa. No se llegó a consumar porque intervino la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) bonaerense e hizo la denuncia", afirmó por entonces Varone.



"Estamos muy conformes con la sentencia. Holan también está satisfecho. Creemos que todos se movieron y actuaron de manera adecuada, tanto los fiscales como la jueza", le dijo a Clarín Gabriel Iezzi, uno de los abogados del técnico de 59 años, que acaba de firmar con Universidad Católica de Chile. Habrá que ver qué piensa ahora el entrenador y sus defensores.