Monterrey venció al América en los penales y se consagró campeón

Lunes, 30 de diciembre de 2019

Las águilas ganaron 2-1 en los 90, empataron la serie en el global (3-3), pero fueron superados en la serie definitiva tras los fallos del argentino Guido Rodríguez y del chileno Nicolás Castillo







El equipo de Mohamed le ganó en los penales al América para quedarse con el Apertura. Fue una tremenda final con mucha presencia argentina: Barovero, Funes Mori, Vangioni, Nico Sánchez y Maxi Meza se vistieron de figuras. ¡Felicidades, campeones!



En el mítico estadio Azteca, el fútbol argentino volvió a hacer historia. Rayados de Monterrey, el equipo de Antonio Mohamed le ganó 4-2 por penales al América y se quedó con el Apertura. El Turco, que emocionó a todos con sus lágrimas, pudo festejar gracias a otros compatriotas, fundamentales en estas finales. Rogelio Funes Mori, que venía de hacer una chilena genial en la ida, marcó el 1-2 en los 90' y luego convirtió desde los 12 pasos. También la metieron Nico Sánchez y Piri Vangioni, en el último de los remates... Y, claro, también hay que hablar de un Barovero, clave, que salvó a su equipo cuando todo parecía complicadísimo. ¡Felicidades, campeones!



Tremendo logro. Este equipo consiguió el quinto título del torneo mexicano para el Monterrey. Y qué decir de Mohamed, que venía de un mal paso por Huracán y regresó a México para hacer historia. Primero fue tercero en el Mundial de Clubes y ahora sumó su vuelta olímpica número tres como DT en el país azteca -ya había ganado con América, justamente, y con Tijuana-.



Esta noche de domingo tuvo de todo. Mucho suspenso. Idas y vueltas. Porque antes hubo un tiempo extra. Y, previo a eso, 90 minutos que reflejaron la paridad de una final que se esperó mucho por el viaje de Monterrey al Mundial de Clubes... Una definición inolvidable para esta banda de argentinos que deja su marca en Rayados.





No había empezado bien la noche para Monterrey. El América lo pasó por encima en la primera mitad. Literalmente. Lo metió en el área de Barovero. Lo llevó a un estado de confusión total. Le metió dos goles, dos golazos mejor dicho, gracias al bombazo de Federico Viñas en el inicio y del gran remate de Richard Sánchez al ángulo. Pero eso no fue todo. El equipo de Mohamed sufrió un par de tiros en los palos y el VAR lo salvó al anularle un gol a Roger Martínez por una mano en la gestación de la jugada.



Después de esa pesadilla del primer tiempo en la que el América -con un gran Guido Rodríguez- pudo haber liquidado totalmente la serie, el Turco empezó a dar vuelta la tortilla del encuentro con sus cambios. Si en el primer tiempo no le había dado resultado su apuesta por una línea de cinco, ahora el DT acertó con los ingresos de Vincent Janssen y luego de Maxi Meza.





Y a partir de ahí quedó claro que las finales también se ganan con carácter, con oficio para superar dificultades, con inteligencia para jugar en desventaja, con jugadores como Funes Mori que aparecen en los momentos clave, con tipos como Barovero que saben de qué se trata ganar en los penales, con las motivaciones de Mohamed, con los remates desde los 12 pasos de Vangioni y Nico Sánchez. Porque, debe ser dicho, Monterrey no se achicó. En la última parte del partido, en el tiempo extra y en los penales, fue por la gloria. Por la épica. Por esa merecida vuelta olímpica. Por una fiesta que se vivió en el estadio Azteca, pero que resonó en la Argentina...