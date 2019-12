Dos mujeres fueron detenidas por el robo a la joyería en Goya

Sábado, 28 de diciembre de 2019

En trabajo en conjunto de la policía de Corrientes con la de Entre Ríos lograron detener en la provincia vecina a tres personas, de las cuales dos son mujeres mayores de edad y un menor de edad.





Los tres aparecen en las filmaciones de las cámaras de la zona donde fue el ilícito. Desde la Unidad Regional confirman que las detenidas tienen antecedentes penales.



Fueron identificadas como Nadir Osorio Do Valle, de 33 años, con domicilio en Córdoba-Capital; y Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, con domicilio en Villa Allende Córdoba.



El ministro de Seguridad Juan José López Desimoni se refirió al operativo de seguridad que logró dar con los supuestos autores del robo a la joyería Monaco en la ciudad de Goya. “Esta mañana se detuvo a las presuntos autores, son dos mujeres quienes habría perpetrado el robo en la joyería”, aseguró



Asimismo aclaró “fue un rápido trabajo en conjunto de la Policía de Corrientes y Entre Ríos, una comisión de la policía correntina viajará a Entre Ríos para buscar a las detenidas y llevarlas a Goya”.



“Las mujeres fueron aprehendidas en la localidad de Libertador San Martín, de la provincia de Entre Ríos, el estudio de las imágenes de las cámaras de la zona pudieron determinar la identidad de las presuntos autores”, declaró



Al ser consultados sobre el botín millonario con el que se alzaron los ladrones, el Ministro de Seguridad de Corrientes respondió “sobre el botín no tenemos noticia, hay un vehículo en el que se movilizaban y se necesita una autorización de allanamiento liberada por el juez para poder hacer la requisa correspondiente”.



En cuanto a la hipótesis sobre la cantidad de personas implicadas, el funcionario no quiso brindar muchos detalles pero confirmó “hay dos detenidas, una menor andaba con las mujeres y hay un tercer involucrado que está siendo buscado”.



Por otra parte manifestó que esperan que en la jornada de este viernes las detenidas pisen suelo correntino.