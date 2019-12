Menem y Cavallo fueron sobreseídos en la causa por la venta de la Rural

Sábado, 28 de diciembre de 2019

El ex Presidente y el ex Ministro de Economía habían sido condenados por la transacción, concretada hace 28 años, pero ahora Casación los exculpó porque no fueron juzgados "en un plazo razonable".





La Sala III de la Cámara de Casación ordenó el sobreseimiento del ex Presidente Carlos Memem y del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el marco de la causa en la que se los investigaba por la venta en 1991 del predio de la Rural. En el fallo, se indica que "se ha visto vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable... los hechos juzgados consisten en una maniobra que habría sido cometida en 1991 y llegado casi el final de 2019, aún no ha recaido sentencia firme".





Tanto Menem como Cavallo habían sido condenados en marzo de este año con accesorias de inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos, por la venta a precio vil del predio de la Rural, en el barrio de Palermo. En el juicio se tuvo por probado que el valor real era por entonces (1991) 130 millones de dólares, pero el terreno se traspasó por sólo 30.



Los condenados apelaron a la Cámara de Casación, cuya Sala Tercera remarcó que "han transcurrido más de 19 años desde el inicio de la causa y 28 si contamos desde la fecha en que se habrían cometido los hechos". Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi admitieron que la causa era compleja, pero que "indudablemente" se habían violado los derechos de los imputados de ser juzgados en un plazo razonable.



Ambos votaron a favor del sobreseimiento por prescripción de Menem, Cavallo, Gastón Figueroa Alcorta y Matías Ordóñez, estos últimos funcionarios del Ministerio de Economía y participantes en la venta.





El tercer camarista, Juan Carlos Gemignani, votó en contra ya que postula que los delitos de corrupción son imprescriptibles.