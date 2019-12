Horóscopo para hoy 27 de diciembre del 2019 Viernes, 27 de diciembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03 al 20.04

Horóscopo de hoy: Vivirás momentos muy positivos a nivel emocional en la jornada de hoy. Te descubrirás haciendo planes a futuro.



Amor: No podrás evitar mirar con otros ojos a un nuevo elemento en tu ambiente laboral. Mantén separados placer y trabajo.



Riqueza: Jornada de mucha suerte. La venta inesperada de un mueble que tenias en desuso te dará la inyección de dinero que necesitabas.



Bienestar: De nada sirve que repases una y otra vez una situación en tu mente. Lo que ha sucedido no cambiará por que tu lo hagas. Acéptalo y continua.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Hoy te sientes bien contigo mismo. No permitas que nada ni nadie perturbe este estado, mantente al margen de los conflictos.



Amor: Una cita a ciega te pondrá delante de tus ojos a una persona que será muy especial en tu vida. Vístete adecuadamente.



Riqueza: Un dato curioso que llegará a tus oídos te hará ganar mucho dinero. No lo comentes, porque te servirá para otra oportunidad.



Bienestar: No gastes tiempo en agradar a aquellas personas que no relevantes para tu vida, cuida a quienes realmente quieres.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Todos te reconocen por tu verborragia y elocuencia, pero hoy alguien te retrucará un comentario que te dejará mudo por un rato.



Amor: Puede que estés en el lugar equivocado y en el momento correcto. Alguien interesante está por aparecer, estate atento.



Riqueza: Lo que hagas a desgano no rendirá. Pero lo que hagas con placer reportará grandes ganancias, y tú disfrutas mucho del trabajo.



Bienestar: Quizás deberías reservarte un tiempo para dedicarle a tus afectos y así suprimir las tensiones que gobiernan tu vida privada.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Descubrirás ciertas verdades antes ocultas para ti. No te apresures en hacer algún tipo de juicio sobre ellas.



Amor: Has llegado al fin de semana cargado de energía. Aprovecha la jornada para organizar alguna salida con tu pareja.



Riqueza: Tu descuido a la hora de tomar tus responsabilidades en serio provocará una serie de acontecimientos negativos para ti.



Bienestar: Deberás aprender a ser más tolerante y paciente con las fallas o errores de tus seres queridos. Exige solamente lo que eres capaz de dar.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No podrás evitar perder el control de tu temperamento en la jornada de hoy cuando experimentes discusiones con amigos. Precaución.



Amor: Una invitación inesperada despertará todas tus expectativas. Afina todos los detalles y prepárate para una noche especial.



Riqueza: No te dejes llevar por los impulsos a la hora de tomar una determinación en la jornada de hoy. Precaución ante todo.



Bienestar: Mantén en mente que las necesidades más básicas de la persona no son cubiertas con dinero. Procura dejar las banalidades de lado.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Te sentirás culpable por haber reaccionado de manera impulsiva en discusiones con amigos cercanos. No es tarde para pedir perdón.



Amor: Encontrarás el amor de una manera completamente inesperada para ti en la jornada. Mantén tus ojos abiertos.



Riqueza: La competencia no siempre es un aspecto negativo de la personalidad. Mantén tu ego a raya para evitar conflictos.



Bienestar: Recuerda que las necesidades más básicas del ser humano no son colmadas mediante lo tangible. Aprende a dar más importancia a lo espiritual.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy es un día ideal para ordenar tu casilla de correos, borrar aquellos e-mails basura y guardar los contactos que te interesan.



Amor: No eludas esa charla pendiente que quedó entre ustedes. Tarde o temprano deberán tomar una decisión, sé sincero.



Riqueza: Un viaje por asuntos de trabajo te pondrá en contacto con gente influyente, que en algún momento puede darte una mano.



Bienestar: De nada te servirá volver la vista atrás, la nostalgia no es la mejor consejera. Si estás triste, refúgiate en el cariño de la familia.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu cambiante estado de ánimo hace que los demás no sepan cómo tratarte. Demuéstrales que no eres una mala persona.



Amor: Tener una pareja no significa tener alguien para salir y tener buen sexo. Dale espacio al romanticismo o terminarán dejándote.



Riqueza: Es el momento de invertir algún dinero en la remodelación de tu casa. Pero evita gastar de más en cosas que no valen la pena.



Bienestar: Este período indica que hay que cuidarse tanto del aspecto interno como del externo, de la imagen. Comienza por la piel y el cabello.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy las primicias llegan a tus oídos antes que a los demás. Aprovecha esta ventaja, pero de manera discreta.



Amor: Estás enamorado y el amor te hace olvidar de todo. Pasarás por alto un compromiso adquirido y alguien se enojará bastante.



Riqueza: Deberás redoblar tus esfuerzos en el ámbito económico, ya que el camino se presenta muy complicado. Resultados en puerta.



Bienestar: Tus energías están bajas, debes acercarte a tu familia para compartir momentos junto a ellos y recargar baterías. Te hará bien.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Seguirás sufriendo las consecuencias de altercados con personas cercanas. No dejes que la depresión se apodere de ti.



Amor: Aprovecha el día de hoy para compartir momentos de cercanía con tu pareja. Que tu falta de tiempo no afecte el vínculo.



Riqueza: Asegúrate de manejar todas las variables necesarias cuando enfrentes la determinación clave que se presentará a tu puerta hoy.



Bienestar: Deberás aprender a ser fiel a tus palabras. Asegúrate de no jugar con los sentimientos o necesidades de las personas que te rodean.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No te puedes permitir sucumbir ante las presiones que estas atravesando. Tienes todo lo necesario para triunfar, confía en ti.



Amor: La invitación que recibieras el día de ayer se extenderá hasta hoy. Aprovecha este momento muy positivo a pleno.



Riqueza: Tu capacidad de resolver problemas sobre la marcha te será de gran ayuda durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo.



Bienestar: No puedes medir con la misma vara a todas las personas que te rodean. Es necesario que indagues más profundo en ellas si pretendes aceptarlas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: La tranquilidad te abandonará en la jornada de hoy y sufrirás algunos traspiés debido a reacciones inesperadas por tu parte.



Amor: Blanquea tu pasado ante tu nueva pareja. No permitas que rumores mal intencionados arruinen esta hermosa relación.



Riqueza: La clave para poder superar las vicisitudes que te aguardan en lo laboral hoy estará en mantener el aplomo a todo momento.



Bienestar: Mantén en mente que podrás engañar a toda persona que te rodea, pero no a ti mismo. Será imposible callar la voz de la conciencia.