Dos heridos tras el vuelco de un micro en Ruta 2: hay varios heridos

Viernes, 27 de diciembre de 2019

Ocurrió en el km 374, a la altura de la localidad de Vivoratá, en el partido de Mar Chiquita. Según testigos, una intensa lluvia caía en el momento del siniestro. En el lugar trabajan bomberos, paramédicos y la policía.





Un micro de larga distancia de la empresa Rutatlántica se despistó y volcó este viernes entre las 06:00 y las 06:30 de la mañana en el kilómetro 374 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Vivoratá, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita.



Los primeros reportes indican que el ómnibus que llevaba 56 pasajeros y dos choferes había partido de Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con destino a la ciudad balnearia de Mar del Plata.



Según testigos, al momento del siniestro una constante lluvia caía sobre la autovía y la visibilidad aparentemente era reducida en la zona por bancos de niebla.



Ricardo, uno de los pasajeros, dijo que hasta el momento del accidente el viaje había sido normal. “Salimos de Pilar a las 21:45; íbamos a Mar del Plata. Había buena visibilidad; el micro empezó a tambalear, medio tosco, y de golpe se fue a la banquina y volcó. No sé lo que pasó, fue un descuido o se durmió”, consideró el pasajero.



Se informó de varias personas heridas, aunque hasta ahora no hay un reporte oficial sobre cantidad de pasajeros lesionados y su gravedad.



Medios locales hablan de al menos 18 pasajeros hospitalizados, entre ellos, tres menores de edad que fueron trasladados al Hospital Materno Infantil en grave estado. Los pasajeros adultos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”.



El fiscal Pablo Cistoldi se hizo presente en el lugar y desde allí confirmó que por ahora no hay victimas fatales, aunque sí aclaró que algunas están en estado grave.



En declaraciones a LU6 Mar del Plata, Cistoldi reveló que el chofer del micro de la empresa Rutatlántica fue identificado como Gabriel Gómez y que quedó demorado.



En el lugar trabajan personal de bomberos de la zona y de Mar del Plata, paramédicos y la policía. (mapa del lugar del accidente).



Este nuevo accidente con un micro de dos pisos ocurre a menos de un mes de otra tragedia en la Autovía 2. El pasado 28 de noviembre, un ómnibus que trasladaba a egresados de una escuela de Benavídez, volcó en el km 141, cerca de Lezama. Allí murieron dos nenas de 11 y 12 años.