Crece la polémica por el pedido para congelar las dietas Viernes, 27 de diciembre de 2019 Al menos seis intendentes bonaerenses ya se bajaron los sueldos. Juntos por el Cambio pretende que no haya subas a los senadores nacionales.



El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio presentó ayer un proyecto de resolución para suspender por seis meses los aumentos de las dietas de todos los integrantes de la Cámara alta.

Al mismo tiempo, desde Diputados, el oficialismo dejó entrever que aceptarían una propuesta similar si los legisladores de la oposición la hicieran.

Así, 19 de los 27 miembros de la principal bancada de la oposición en el Senado presentaron la iniciativa en la que sostienen que durante el plazo en que se mantenga la suspensión de los aumentos, la Cámara alta “realizará un estudio, a fin de establecer parámetros con criterios objetivos a los cuales deberán ajustarse las actualizaciones de las dietas”.

La propuesta lleva la firma de los senadores Luis Naidenoff (presidente del interbloque), Julio Martínez, Guadalupe Tagliaferri, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez, Stella Maris Olalla, Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Pamela Verasay, Julio Cobos, Claudio Poggi, Esteban Bullrich, Roberto Basualdo, María Belén Tapia, Juan Carlos Marino, Víctor Zimmermann y Gladys González.

“Solicitamos que la misma medida de congelamiento de haberes que se tomó para los jubilados se adopte para la clase política. Por lo pronto, para el Senado, y que se extienda a todo el Congreso de la Nación”, dijo la cordobesa Rodríguez Machado.

En tanto, desde el oficialismo, en la Cámara de Diputados, alentaron la idea de la oposición, pero aseguraron que Juntos por el Cambio aún no había presentado ninguna propuesta en ese sentido.

“Si la presentan, no habría problemas en suspender los aumentos. Pero tienen que ser presentaciones individuales”, advirtieron desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.



Intendentes

Por su parte, un grupo de intendentes de la Provincia de Buenos Aires inició las rebajas de sus dietas, a tono con la iniciativa solidaria para bajar el gasto político.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi (Frente de Todos), dispuso una reducción de su salario y los de sus funcionarios a través de un proyecto de ordenanza que envió al Concejo Deliberante, informó ayer el jefe comunal.

El intendente de Mar del Plata (partido de General Pueyrredón), Guillermo Montenegro, anunció ayer que se redujo el sueldo en un 20%, en tanto que a la planta política se le bajará un 15%, a partir del 1° de enero de 2020, con el fin de “donación al Municipio” para que tenga más recursos.

El intendente del municipio bonaerense de Salto, Ricardo Alessandro (Frente de Todos), anunció ayer que congelará su salario y el de todos sus funcionarios “por tiempo indeterminado”.

Se sumó así a las señales de austeridad ante la crisis económica que también dieron sus pares de Coronel Suárez (Ricardo Móccero), Las Flores (Alberto Gelené) y Chivilcoy (Guillermo Britos).