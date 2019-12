La tarjeta alimentaria comenzará a entregarse en enero

Viernes, 27 de diciembre de 2019

En la primera quincena de enero, el Gobierno informará un cronograma de distribución de los plásticos.





La tarjeta alimentaria con la que el Gobierno espera llegar a unos tres millones de niños de hasta seis años tuvo su debut en Concordia, Entre Ríos, y comenzará a distribuirse en los principales centros urbanos del país a partir de enero.



En la primera quincena del mes próximo, el Ministerio de Desarrollo informará un cronograma para distribuir la tarjeta en el Conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, Tucumán y el resto de los principales aglomerados de la Argentina, indicaron fuentes de esa dependencia a TN.com.ar.



"En enero vamos a avanzar con la distribución de la tarjeta de alimentos en el Conurbano bonaerense y en grandes centros urbanos", dijo el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, a El Destape Radio.



El objetivo del ministro Daniel Arroyo es llegar al menos al 80% de la población con derecho a recibir la tarjeta entre enero y marzo. Entregarán, según los cálculos oficiales, 1,4 millones de tarjetas de débito precargables.







La tarjeta alimentaria sirve para comprar alimentos y bebidas sin alcohol en todos los comercios de la Argentina, siempre que tengan equipo para procesar pagos con tarjeta de débito. No podrá retirarse dinero en efectivo de cajeros con ese plástico.



Las familias con un hijo recibirán 4000 pesos por mes. Las que tengan dos o más niños a cargo, 6000 pesos mensuales. Los montos son acumulables: lo que no se gaste en el mes en curso, quedará como saldo para el siguiente.



La semana pasada, el Gobierno comenzó a distribuir la tarjeta en Concordia, Entre Ríos, una de las urbes con indicadores de pobreza más altos, según el Indec. Allí, detectaron unas 7000 familias que cobran cada mes la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tienen derecho a acceder al beneficio las mujeres con embarazos a partir de los 3 meses de gestación y con hijos de hasta 6 años.



En tres días, el Ejecutivo armó una especie de sucursal XL del Banco Nación en el Centro de Convenciones de la ciudad. Hasta allí se acercó el 93% de las familias con derecho a recibir la tarjeta. Las titulares -en su gran mayoría, mujeres- habían sido previamente notificadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), vía correo electrónico, SMS o teléfono. El resto de los ciudadanos tendrá un mes para retirar la tarjeta de la sucursal del banco. Luego, el plástico se destruirá.



La entrega de las tarjetas funcionó, en los hechos, como prueba piloto. Los primeros resultados arrojaron que las familias utilizaron el 30% de los ingresos para comprar lácteos y, principalmente, leche fluida.



En los primeros tres días, las familias de Concordia alcanzadas por el programa gastaron, en promedio 2000 pesos. Además de lácteos, carnes y frutas, muchas compras tuvieron que ver con la mesa navideña, indicaron en Desarrollo.



La distribución en los grandes centros urbanos se realizará con apoyo de los intendentes y en coordinación con las administraciones provinciales. El Banco Nación será el emisor del plástico, salvo que cada gobernador imponga el banco provincial por tener mayor capilaridad en algún distrito. En la provincia de Buenos Aires, será el Nación el encargado de distribuir las tarjetas.



Arroyo debe resolver aun la manera en que se distribuirán las tarjetas. En el caso de Concordia, las familias fueron convocadas por la Anses y el Banco Nación armó un dispositivo especial para entregar los plásticos. En las localidades más pobladas, podrían ser las sedes del Nación las encargadas de recibir a las personas.



También deberá ver de qué manera llegarán a las personas a quienes les correspondería recibir la tarjeta alimentaria por su situación socioeconómica, pero no están en el régimen de AUH.



Además, Desarrollo busca la manera de llegar al 20% de la población a la que le correspondería la tarjeta alimentaria, pero vive en zonas rurales. En los casos extremos, en los que los bancos quedan lejos y el acceso a lo comercios con equipos pos es escaso, Arroyo analiza entregar "módulos alimentarios": alimentos en especie. En estos casos, se procurará confeccionar una canasta que incluya frutas, verduras y lácteos y que no esté superpoblada de comestibles no perecederos como fideos, harinas y conservas.