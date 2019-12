"Esta banda se agranda, en un día muy especial... vamos a ser 5"

Jueves, 26 de diciembre de 2019

La modelo dio a conocer la noticia junto a una dulce postal acompañada de Olivia y Baltazar, los hijos que tiene con Pedro Alfonso.





Luego de los rumores que surgieron tras su renuncia a Atrapados en el museo, la obra que se presentará en Carlos Paz, y que Ángel de Brito asegurara que se debía porque se encontraba en la dulce espera… ¡finalmente Paula Chaves confirmó su embarazo!



En medio de los festejos por la Navidad, Paula decidió usar sus redes para compartir la noticia más linda: "Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió Chaves en Instagram junto a una foto en la que se la ve sonriente y acompañada de Olivia, de 6 y a Baltazar, los hijos que ya tiene con el productor.





Días atrás, Alfonso había dado que hablar con sus declaraciones al ser indagado por la feliz versión, en una nota que dio para Pampita Online: "¿Van a ser papás?", fue la pregunta directa de Agus Peñalva, la notera del ciclo. A lo que el actor respondió: "Eh... yo me guio por lo que dice Paula. Todavía no me enteré, digamos. La vi que puso un texto, se comunicó y respeto la decisión de ella, la acompaño y todo lo que quiera contar o no contar, yo voy a hacer el primero en apoyarla y acompañarlo".



"¿Cuál sería mi reacción? Estamos para agrandar la familia. Uno más, por lo menos, podría ser. Creo que nos podemos acomodar”, cerraba Alfonso, esperando el tiempo prudente para que se sepa la primicia.



¡Felicidades!