Las ventas navideñas cayeron un 3% en comparación al 2018 Jueves, 26 de diciembre de 2019 El informe de la CAME detalla que la merma se explica por la caída en la compra de juguetes. Hubo un repunte de la actividad online.



Las ventas minoristas cayeron 3% en la Navidad 2019 frente a la misma fecha del año pasado, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En los locales físicos, las ventas bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3% en similar período, en un contexto en el que los comercios y cadenas buscaron atraer a los consumidores a través campañas focalizadas de ofertas y descuentos en los precios.



Según CAME, la Navidad 2019 "fue atípica en materia comercial, porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual, hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron".



Por rubros, la mejor performance la tuvieron los videojuegos y productos de computación, donde las ventas se mantuvieron sin cambios frente a la Navidad 2018. Por el contrario, el rubro Juguetes y rodados, que suele explicar alrededor del 15% del total de las ventas de esta fecha, cayeron 1% (siempre comparadas en unidades vendidas con igual fecha del año pasado).



En base al relevamiento de la entidad pyme, que abarcó a más de 1.500 comercios de todo el país, en el 72,2% de los locales de venta se ofrecieron planes de pago en cuotas sin interés, en su mayoría absorbiendo el costo del financiamiento.



De acuerdo con datos de IRSA (la firma dueña de los principales centros de compras de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) más de 650 mil personas recorrieron los shoppings de la zona metropolitana hasta las 4 de la madrugada en vísperas de la Navidad.