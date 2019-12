Nuevo arancelamiento para gestiones en el ICAA

Miércoles, 25 de diciembre de 2019

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó que el arancelamiento para las actividades brindadas por las distintas áreas en ese organismo tendrán nuevos valores que entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2020, que está disponible en la sección Normativas del sitio web institucional www.icaa.gov.ar.







A través de la Resolución Nº 637/19 publicado en el Boletín Oficial del 10 de diciembre de 2019, se establece la actualización de los aranceles para el primer semestre del año 2020, para las actividades brindadas por las distintas áreas del ICAA.



Los nuevos valores abarcan arancelamiento a la gestión administrativa ambiental, inicio de trámite y presentaciones de documentos y/o instrumentos técnicos ambientales. Las mismas tienen una bonificación por impresión en doble faz para los estudios que superan las veinte hojas, beneficio por adhesión a Buenas Prácticas Ambientales en Oficinas Públicas.



Entre otros están los aranceles de Registros de Consultores Ambientales, Consultores de Estudios Hidrológicos y Geológicos, Registro Público para Perforistas y Registro Público de Concesiones de Agua Subterránea para Usos Industriales, Agropecuarios, Termales y/o Recreativos y para Citación de Linderos.



Así también se actualizaron aranceles para Certificación Ambiental para proyectos productivos y temática minera, temática islas fiscales y la gestión administrativa en temas hídricos



El ICAA es un ente autárquico, del Estado Provincial, no intervenido por el poder ejecutivo y financiado por el tesoro provincial sólo en lo que respecta a las retribuciones correspondientes a los salarios de su personal y en lo referente al funcionamiento general y mantenimiento de su estructura.



Por lo anterior debe recurrir a la obtención de los fondos a través de las alternativas que tiene disponible en su calidad de autoridad de aplicación de las distintas materias de su competencia, que son aplicados a las distintas erogaciones de su funcionamiento tales como comisiones de servicios, insumos (como tinta, papeles, etc.), compra de equipamientos, mobiliarios, adecuaciones edilicias, etc., como así también para abonar los distintos servicios públicos como ser costo de la energía y agua potable.