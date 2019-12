Fernández confirmó que una misión del FMI llegará al país

Martes, 24 de diciembre de 2019

El Presidente evitó dar precisiones sobre las negociaciones que entablarán con el organismo multilateral de crédito. Confirmó que la ley de emergencia saldrá con un veto parcial.





En medio de la renegociación por la deuda, y tras la sanción en el Congreso de la ley de emergencia económica, el presidente Alberto Fernández aseguró que las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrán a la Argentina “en los próximos días”, aunque evitó precisar si tendrá reuniones con el organismo.



Fernández confirmó la información en medio del brindis con los periodistas acreditados en Casa Rosada, y después del saludo de fin de año que mantuvo en el tradicional Patio de las Palmeras con los empleados de la Casa de Gobierno. Por ahora no hubo confirmación oficial por parte del organismo multilateral de crédito. “Nosotros seguimos listos y dispuestos a reunirnos con las autoridades cuando mejor les convenga, pero todavía no hay fecha para una misión, tal como el vocero Gerry Rice dijo hace unos días”, explicó a este medio una fuente del Fondo.



Ayer, el Presidente había reiterado que el Gobierno cumpliría con los compromisos que la anterior administración selló con el FMI. “Lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a pagar la deuda los sectores más desposeídos”, aclaró durante la entrevista que mantuvo con Luis Majul en La Cornisa, en el canal América. “Lanzamos esta ley y resulta que los mercados reaccionan bien. Vieron racionalidad. Los mercados ven que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda”, subrayó.







En el entorno del jefe de Estado se mostraron por estas horas atentos a las negociaciones entre los funcionarios a cargo de las mismas y el organismo. “La deuda es condicionante”, aseguraban este mediodía cerca de Fernández mientras se desarrollaban los brindis navideños con el personal de Casa Rosada.



“Es muy difícil lo que nos toca”, dijo el mandatario en el breve discurso que encabezó en el Patio de las Palmeras, antes de desear “feliz Navidad y feliz año nuevo", en el que se congregaron docenas de funcionarios y empleados. Fernández estuvo rodeado por sus principales colaboradores: Santiago Cafiero, Eduardo “Wado” de Pedro, Vilma Ibarra, Julio Vitobello, Juan Manuel Olmos y Juan Pablo Biondi, entre otros. Mañana, la plana mayor del Gobierno tiene previsto trabajar parte del día en Olivos, por el asueto administrativo.



Además, el jefe de Estado resaltó que la secretaria Legal y Técnica trabajaba en la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en la madrugada del sábado por el Senado, y que tendrá “un veto parcial” por un error en el agregado en el debate en la Cámara baja por parte del diputado Carlos Heller.



"Se incluyó a empresas más grandes en la moratoria de las que habíamos previsto. Son empresas medianas. Lo que mandamos quedó, se agregó algo y lo estamos corrigiendo”, remarcó.