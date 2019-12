Burdisso y Matellán oficializaron su renuncia y se despidieron de Boca Martes, 24 de diciembre de 2019 Luego de poner sus cargos a disposición de la nueva dirigencia, el ex manager y su principal asistente no continuarán en el club



Nicolás Burdisso y Aníbal Matellán se presentaron en las oficinas del club y se despidieron de Boca. El ahora ex manager y su principal asistente habían puesto sus cargos a disposición de la nueva dirigencia el pasado viernes, pero este lunes dejaron sentada su salida del Xeneize.



Burdisso se desempeñaba como director deportivo de Boca, puesto que fue otorgado por Daniel Angelici a fin de año pasado y tras el cimbronazo de la final de la Copa Libertadores perdida ante River en Madrid.



El ex defensor de Boca, junto a su principal colaborador Matellán, otro ex zaguero del club en la exitosa época de Carlos Bianchi como entrenador, le comunicó su decisión al flamante secretario general del club, Ricardo Rosica, con quien se reunió el pasado viernes para presentarle informes de gestión. El ahora ex manager xeneize no cobrará el segundo año de contrato que le quedaba por cumplir.



Nicolás Burdisso fue el encargado de la contratación de Gustavo Alfaro, recientemente desvinculado de la dirección técnica del primer equipo y quien también hoy se despidió de Boca con una emotiva carta. Burdisso, además, había estado al frente de la reestructuración del plantel que se llevó a cabo después del histórico superclásico en el estadio del Real Madrid.



El proyecto del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, no contemplaba a los ex futbolistas que fueron sus compañeros, por ejemplo, en el conjunto campeón de la Copa Intercontinental temporada 2000. Por el contrario, Riquelme le delegará esa función de encargado del Consejo de fútbol al colombiano Jorge Bermúdez, otro referente de la entidad de la Ribera. Y en el mismo departamento estará el ex volante de contención, Raúl Cascini, otro nombre identificado con la entidad xeneize.





Además, en las últimas horas, el propio Riquelme habría dado el primer paso para juntarse con Miguel Angel Russo y cerrar los detalles para que el entrenador vuelva a la institución, después de 13 años. Es más, se estima que -si hay avances en las próximas horas- el nuevo DT de Boca podría ser presentado este jueves, por la tarde, en conferencia de prensa.



Las salidas de Burdisso y Matellán se suman a la del coordinador general del fútbol juvenil, Oscar Regenhardt; el DT de la Reserva, Rolando Schiavi; más Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Víctor Marchesini, Leonardo Testone y Luis Lúquez, todos directores técnicos de divisiones inferiores.