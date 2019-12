Promueven celebraciones con más luces y menos ruido Martes, 24 de diciembre de 2019 Se trata de Ordenanza que fue reglamentada por el Departamento Ejecutivo estableciendo que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no están autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad.

“Son las primeras fiestas que vamos a llevar adelante con esta prohibición por eso le pedimos a la ciudadanía concientización y que compren la pirotecnia en los lugares habilitados”, afirmó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.



La Municipalidad de Corrientes fomenta celebraciones de fin de año con “Más luces y menos ruido”, en el marco de la reglamentación de la Ordenanza Nº 6678/18, promulgada por Resolución Nº 2713/18, determinando que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no se encuentran autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad.

"Estamos llevando una campaña desde hace varias semanas en conjunto con asociaciones proteccionistas de animales y a asociaciones que nuclean a personas con discapacidad sobre todo a los que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA) que tienen hipersensibilidad auditiva", explicó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Asimismo, el funcionario recordó que, la ordenanza que empezó a estar en vigencia este año, “prohíbe la pirotecnia de estruendo, la comercialización, la venta, el uso y todo tipo de manipulación de la misma”.

En ese sentido, Calvano sostuvo que “van a ser las primeras fiestas que vamos a llevar adelante con esta prohibición, por eso le pedimos a la ciudadanía concientización y que compren la pirotecnia en los lugares habilitados que son los que no tienen a la venta estos tipos de productos”.

Entre tanto, el Secretario de Coordinación de Gobierno resaltó que desde la gestión municipal “se hizo una campaña de difusión y se trabajó con los comercios que venden pirotecnia de manera legal”.

Por otra parte, les solicitó “a los que organizan los festejos de fin de año que utilicen pirotecnia, lo hagan pero sin generar un perjuicio al otro”. “Les pedimos a la gente que celebremos las fiestas en paz, con más luces y menos ruidos”, agregó.

Vale recordar que la Ordenanza reglamentada obedece a estrictas razones de salud pública, y en clara defensa por los efectos nocivos que los artefactos pirotécnicos de gran poder de estruendo producen, tanto en las personas con discapacidad que se encuentran dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), y a los animales en general.

Además, contó con una acción coordinada con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, proteccionistas de animales, y la cámara empresarial del sector para elaborar esta norma de consenso, y participar de las campañas de concientización a la población que se llevan adelante.