La historia de Mirta Vallejos, una vida dedicada al atletismo

Martes, 24 de diciembre de 2019

Luego de una inactividad de cinco años retomó su pasión por al atletismo, compitiendo en 2018 en el Mundial de Málaga y esta temporada se hizo presente en distintas pruebas barriales.



Participará en la Maratón de Río Cuarto el 31 de diciembre y en la de Reyes, en Concordia, en enero próximo. El apoyo del Gobierno Provincial ha sido clave para poder desplegar su exitosa carrera deportiva.



A los 70 años, Mirta Vallejos es un ejemplo de amor al deporte y al atletismo en particular. Se repuso a la dolorosa pérdida de su compañero de vida, Víctor Barrios, con quien supo conformar una exitosa dupla que participó durante décadas en distintas competencias de alcance internacional, nacional, regional y local, cosechando ambos numerosos logros y medallas, siendo abonados constantes a los podios.



Estuvo cinco años fuera de competencia, pero como ella lo dice su frase de cabecera es “amo correr”. Y fue así que no bajó los brazos y se puso como desafío retornar al yugo.



Como era lógico, le costó volver a empezar. Pero entrenó con esfuerzo y dedicación para dejar atrás la inactividad y en el 2018 volvió con todo al punto que tomó parte del Mundial de Atletismo Master en Málaga, España, en donde corrió la prueba de 21 kilómetros con buen suceso y, sobre todo, más allá de cualquier marca, pudo cumplir el objetivo de llegar a la meta en la exigente distancia.



En tanto, el 2019 la vio como protagonista en distintas maratones barriales.



Y como broche de oro, Mirta será protagonista de la Maratón de los Dos Años, en Río Cuarto en Córdoba, que se correré el 31 de diciembre, último día del año, en lo que será un cierre perfecto, ya que se largará a las 23.45 y los competidores y público en general recibirán de esa manera el 2020, con los mejores auspicios.



Luego asistirá a la Maratón de Reyes, el 11 de enero, en Concordia, Entre Ríos. Será su primer paso en el 2020, que, como ella misma lo dice, está plagado de proyectos y competencias.



Mirta cumple una rutina exigente, entrenando diariamente a la mañana. “No lo tomo como un sacrificio sino que es un estilo de vida que elegí”, reflexionó con dosis de sabiduría y con la experiencia que le dan los años.



El profesor Alejandro Simoni la acompaña en la preparación física y además Mirta, se integró al equipo Corrientes Corre, comandado por el profesor Alejandro Avalos. “Es un grupo excelente, donde reina la buena onda y nos ayudamos entre todos para alcanzar los objetivos”, dijo, destacando la importancia del trabajo en conjunto.



Asimismo, la destacada atleta, no quiso pasar por alto el apoyo que recibió en su carrera de parte del gobierno provincial, “fundamental para solventar mi campaña deportiva, se sabe los gastos y costos que demandan tanto la preparación de una atleta de alto rendimiento como los viajes e inscripciones, más que nada para asistir a competencias en el exterior”.



Y sin dudar afirmó que el “atletismo me ayudó a salir del pozo, a levantarme y ponerme de pie” y a modo de final, aconseja no solo a los jóvenes, sino a gente de todas las edades a hacer deportes: “Es lo más sano, yo me incliné por el atletismo y se lo puede practicar a cualquier edad, siempre con controles y cuidados adecuados”.