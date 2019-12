“Está en juego el prestigio de nuestra Selección”

Lunes, 23 de diciembre de 2019

El entrenador analiza el complejo panorama que se le presenta de cara al Preolímpico de enero, que dará dos plazas para Tokio 2020. “Debemos ponernos de acuerdo si la Selección es prioridad”, dice.





La mecha está encendida. Marcelo Tinelli, flamante presidente de San Lorenzo, se encargó de acercar los fósforos al avisar que su intención es no dejar ir a Adolfo Gaich y a Andrés Herrera al Preolímpico de Colombia, que entregará dos plazas para Tokio 2020 y se disputará del 18 de enero al 9 de febrero.





Varios clubes comenzaron a ponerse en alerta por el mismo tema. De hecho, Lanús no quiere ceder a Lautaro Valenti. Mientras se entrena con los juveniles disponibles, Fernando Batista​, entrenador del Sub 23, charló con Clarín en la intimidad del predio de Ezeiza sobre su preocupación por un problema que se repite.



-¿Escuchaste lo que dijo Tinelli? ¿Te preocupa?



-Escuché a Marcelo. Queremos solucionar el tema conversando para que las partes nos pongamos de acuerdo. No sólo Gaich y Herrera; todos los jugadores son importantes. Uno entiende a los colegas de los clubes, pero todos jugamos cosas importantes. Yo apunto al proyecto que estamos llevando adelante en selecciones juveniles y es una lástima si tanto Adolfo como Andrés no pueden estar, porque deben seguir teniendo rodaje en la Selección, como vinimos trabajando durante todo el año. Después hay situaciones que son ajenas a mí y que lo tienen que resolver los dirigentes.



-¿Te sorprende que ocurra esto?



-No me sorprendió, porque quedan siete fechas de la Superliga ​y durante el Preolímpico algunos chicos se pueden llegar a perder partidos. Sabía que algún club podía hacer esto. Nosotros como Selección no tenemos que permitir que no vengan jugadores. Pero a veces se dice que la Selección es prioridad y luego no es así. Lo bueno es que los jugadores quieren estar en la Selección. Más allá de que no quieren tener problemas en sus clubes, tampoco quieren perderse ningún torneo ni ningún amistoso con esta camiseta. Saben que hoy la Sub 23 es el escalón final antes de la Mayor.





-¿Tenés miedo que ocurra un efecto dominó con los otros clubes?



-Tengo temor más que nada porque estoy a 20 días del primer partido y quiero tener tranquilidad para ir a jugar un torneo importante como éste con todos los jugadores. Lo hablé con el presidente de la AFA. Ya nos negaron jugadores los clubes del exterior. Uno se enoja con esos clubes del exterior y por eso me gustaría que los del fútbol local colaboren. Es para el beneficio de todos, porque los jugadores tienen otra vidriera en la Selección.



-¿Qué pasaría si no te ceden a varios?



-Ahí sí me preocuparía. Tenemos tiempo hasta el viernes 27 para hacer cambios, pero no se puede modificar masivamente la lista. No me gustaría ir con menos jugadores. No se me pasa por la cabeza algo así. Está en juego el prestigio de nuestra Selección. Lo importante será que haya diálogo entre los dirigentes, que son los que deben decidir. Confío en que no vamos a llegar a esa situación límite.





-¿Vos no te metés en ese diálogo con dirigentes?



-No. Yo sí puedo hablar con entrenadores, como lo he hecho. Pero más por el seguimiento de los jugadores. Uno los tiene en los torneos, pero ellos lo ven en el día a día.



-¿Que te dice Claudio Tapia?



-Me dijo que me quedara tranquilo, porque está detrás de este tema. Está llevando adelante el proyecto de selecciones hace dos años y las cosas van encaminadas. Él quiere que los jugadores vengan a la Selección y lo habla con sus pares. Entiende los intereses de los clubes, pero nosotros estamos atrás de un proceso y de una vez por todas deberíamos aportar desde todos lados, porque después pedimos resultados. Estas cosas estancan los proyectos.



-¿Ves una situación similar a lo que le pasó a Gerardo Martino antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016?



-No creo que sea igual la situación. Esta es otra AFA y todo está más encaminado. Lo que nunca debe faltar es el diálogo. Debemos ponernos de acuerdo si la Selección es prioridad o si lo decimos y después no actuamos de esa manera. Muchas veces criticamos que no hay un orden y un camino y hoy lo hay. Por eso no me gustaría que volvamos para atrás.





-¿Te plantearías no seguir si no hay acuerdo?



-No. Para nada. Estoy en un lugar soñado. Hace 20 años que trabajo en juveniles y estoy súper agradecido de estar acá ahora. Disfruto del día a día. No se me pasa por la cabeza dar un paso al costado, llegado el caso. Al contrario, seguiré trabajando y buscaré lo mejor posible, si es que tengo alguna baja, para ir a competir. Sí quiero tener certezas y tranquilidad. Una cosa es que pueda tener dudas para armar una formación y otra es no saber si puedo o no contar con tal o cual jugador.



-Dejando de lado estos temas, ¿estás conforme con la lista que armaste?



-Sí, pero me hubiese gustado tener a todos a disposición. Estoy conforme con los que terminé citando, pero me hubiese gustado tener a los otros chicos que estuvieron estas seis fechas FIFA con nosotros. Quería tener en consideración a Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nico González, Ezequiel Barco, Santiago Ascacibar, Nico Domínguez, Santiago Colombatto...



-Estos jugadores fueron negados por sus clubes del exterior. ¿Esto es así?



-Es bueno aclararlo porque quizá no todos lo saben. Los tenía en cuenta a todos, pero los clubes no los cedieron. Como este torneo no es avalado por FIFA, se complica. Es una lástima.





El Preolímpico, el proyecto en juveniles y la comunicación con Scaloni

Al margen de los problemas de último momento con los clubes, el Bocha Batista está satisfecho con la tarea que viene cumpliendo hace un año como cabeza de las Sub 20 y Sub 23. Y pone en foco en la importancia de las últimas giras y amistosos disputados en las fechas FIFA de este año, trabajando mancomunadamente con Lionel Scaloni​, DT de la Mayor.



"Los chicos tienen la posibilidad de ponerse la camiseta de la Selección y ver su carácter y su personalidad, además del rodaje de partidos. Estamos haciendo un camino entre todas las selecciones. Tenemos muchos jugadores que tienen futuro de Selección Mayor", dice Batista.



Y detalla: "A los chicos no les miento. Desde que se creó la Sub 23, siempre les digo que cada partido tiene un disparador que no se sabe dónde puede terminar, porque el entrenador de la Mayor está viendo y los puede tener en cuenta. Algunos ya fueron citados por Scaloni. Esto no es de un día para el otro, sino a largo plazo. La Sub 23 es como la Reserva de un club".





-¿Qué equipo se verá en el Preolímpico?



-Por la cualidad de los jugadores, la idea será pensar siempre en el arco rival y en ser protagonistas. Hacernos fuertes desde la pelota, porque tenemos nombres que tienen buen manejo. También queremos ser un equipo equilibrado y ordenado defensivamente. No es solamente ir para adelante. Los delanteros son los primeros que deben empezar a recuperar. En el fútbol de hoy no pueden haber dos o tres jugadores que miren mientras el resto correr: todos deben colaborar con el equipo.



-Por la situación económica del país y de los clubes, ¿pensás que habrá más rodaje de juveniles y que esto nutrirá aún más a las selecciones?



-Más allá de la situación de nuestro país, está bueno que los clubes siempre miren a sus inferiores. En Argentina se trabaja bien y siempre hay jugadores buenos.



-Pero muchas veces quedan tapados, sobre todo en los clubes que son compradores.



-Si un club está dulce y compra y compra, eso no le garantiza tampoco el éxito. Lo que sí pueden garantizarse los clubes es que si tienen material genuino de Inferiores, no sólo lo pueden hacer jugar en Primera, sino tener un capital importante para generar una venta a futuro. Ojalá que los clubes apunten a eso, no sólo por la situación económica actual.



-¿Qué resaltas de este proceso nuevo que ya lleva dos años y qué falta?



-Resalto la organización. Estuve como asistente de Ubeda y en ese momento la AFA estaba muy mal. Hoy hay un orden y un camino. Sabemos lo que queremos. La conducción nos da tranquilidad y la posibilidad de jugar todos los torneos que podamos. Así estamos más cerca de conseguir los resultados. Los chicos están teniendo más sentido de pertenencia. Pasan muchos jugadores por el predio y eso es muy bueno. ¿Qué falta? Que no pasen estas cosas que ponen obstáculos. Hay que limar algunas cositas para seguir por este camino. Esto recién está empezando y no hay que salirse del camino.



-Cuando asumiste hace un año decías que la idea era retomar el camino de Pekerman y Tocalli. ¿Se está logrando?



-El gran mérito de Pekerman y Tocalli, además de los títulos, fue la cantidad de jugadores que dejaron para jugar Mundiales y Copas en la Mayor. Nosotros apuntamos a eso. Cada torneo que vamos a jugar tenemos como objetivo tratar de ganarlo y también proyectar jugadores a la Selección Mayor. Nehuén Pérez fue citado por Scaloni, Nico González también... Este año de trabajo está dando frutos.