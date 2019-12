Más de 300 efectivos trabajarán en el operativo de seguridad en Navidad

Lunes, 23 de diciembre de 2019

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni presidió la presentación del dispositivo que se desplegará en toda la ciudad durante la Nochebuena y el Año Nuevo. Más de 300 efectivos custodiarán los lugares de mayor concentración de personas para garantizar la tranquilidad en las fiestas de fin de año.





En el Salón de Situación del Ministerio de Seguridad se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se brindaron detalles del dispositivo que se diagramó para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Participó el ministro Juan José López Desimoni junto al jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Ricardo Barboza, el subjefe comisario general Eduardo Acevedo; el Director General de Seguridad y Prevención del Delito, comisario general César Fernández y el Director de Planeamiento y Operaciones, comisario mayor Carlos Valenzuela.



En el inicio del encuentro con la prensa, el ministro López Desimoni explicó que la Policía de Corrientes estará presente en lugares estratégicos de la Capital para garantizar que “la Navidad de los correntinos sea una noche en paz”. Como novedad, adelantó que todo el operativo estará monitoreado por el Sistema Integral 911, ya que “a través de ese sistema tenemos todo el equipamiento, patrullas y personal concentrado allí para que la actuación sea rápida y efectiva”.



Luego, el jefe de la cartera de Seguridad admitió que “no queremos tener la costanera cerrada, no es lo que quisiéramos hacer, siempre digo lo mismo, pero no hay forma de poder garantizar una convivencia pacífica y en paz con quienes prefieren celebrar de manera violenta o conducen alcoholizados y realizan desmanes en la vía pública”.



En ese sentido, recordó que “la Policía lleva adelante el operativo cerrojo desde el año 2006, son catorce años en los que se hace el blindaje de la costanera. Antes de eso las fiestas anteriores a esa época hubo heridos, etc. Y eso no queremos volver a vivir”, finalizó López Desimoni.



Por su parte, el comisario general Fernández sintetizó que “en el circuito de la costanera habrá 120 efectivos distribuidos en lugares estratégicos pero por supuesto eso no será todo porque la seguridad abarcará toda la ciudad”. De ese modo, detalló que la capacidad operativa de la Policía serán unos 300 efectivos, que van a trabajar durante toda la noche, más de 50 vehículos, y 100 motocicletas.



Finalmente, el comisario mayor Carlos Valenzuela fue el responsable de detallar los puntos donde habrá cortes de la circulación de tránsito tanto en la costanera como en las plazas y parques donde se esperan grandes concentraciones de vecinos.



SÍNTESIS DEL BLINDAJE EN LA COSTANERA Y LA SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD



• Durante el día desplegará una fuerte presencia policial en lugares considerados rentables. Por la noche a partir de las 01:00 hs del día 25 y del 01 enero del año entrante se implementará un cerramiento de ambas costaneras con la finalidad que las familias y las personas compartan un momento de esparcimiento y al aire libre.



• Se tiene previsto la cantidad de 23 cortes de calles, cada una de ellas estará a cargo de un Personal Superior.



• El personal destacado en los cortes, sin perjuicio de No permitir el ingreso de vehículos en los lugares no autorizados, evitará por todos los medios a su alcance el ingreso de bebidas alcohólicas en botellas de vidrio, con el objeto de evitar cualquier alteración posterior del orden público y resguardar la integridad de las personas



En forma independiente se dispondrá de un accionar preventivo consistente en:



• Reforzar el microcentro, particularmente los distintos puntos considerados rentables, (para evitar hechos delictivos y garantizar la seguridad de las personas y bienes en general), se dispondrá aparte de la patrulla de la zona comercial (microcentro) con los móviles de las Comisarías seccionales 1, 3, 4, y GRIM III, un despliegue de personal de civil de investigaciones e inteligencia, particularmente en zona de cajeros automáticos, por los retiros en efectivo que realiza la gente en general.



• Se prevé un servicio especial de recorrida por avenida libertad, particularmente para controlar la seguridad en las inmediaciones de los boliches bailables ubicados en la zona del campus Universitario, que estará a cargo de un Oficial Jefe de la Comisaría 9, 16, 17 y GRIM IV.



• Se ordenará un cerramiento parcial en la zona del Parque Mitre, donde se destacará personal policial y vehículos, este servicio estará a cargo de un Oficial Jefe la Comisaría Seccional Cuarta, por razones de Jurisdicción.



• Un Dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Rotonda Virgen de Itatí (acceso a Barrio 17 de Agosto por Avenida independencia - banda Sur), donde se encuentra, la plaza “DEL MERCOSUR”, carritos, juegos inflables y habitualmente se junta bastante público a disfrutar del esparcimiento al aire libre, este servicio estará a cargo de un Oficial Jefe de la Comisaría Seccional Décimo Octava.



• También se dispondrá un servicio de seguridad en la plaza “JUAN DE VERA”, lugar de masiva concurrencia de público, que estará a cargo de un Oficial Jefe de la Comisaría Seccional Primera.



OTROS LUGARES



• Se prevé un servicio especial en jurisdicción de las Comisarías 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21, y GRIM II, que estará a cargo de cada Jurisdicción y contarán con el apoyo para las recorridas del Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.), que realizará recorridas en esas jurisdicciones.



• La División de Seguridad Bancaria y Alarmas dependiente del Departamento Comunicaciones e Informática, en coordinación con el Oficial Superior de Operaciones de la Dirección de Seguridad Metropolitana, y el Departamento Distritos Policiales y Operaciones Jurisdiccional, realizarán los días 23; 24 y 25 en horario de mañana y tarde un relevamiento y constatación de las Entidades Bancarias, durante el fin de semana y repetirá idéntico servicio los días 30; 31/12/19 y 01/01/20, por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.



• Volviendo a los servicios a implementarse en ambas costaneras, se afectará exclusivamente a los cortes de tránsito, el siguiente Personal Policial.



• Comisario General Supervisor 2 (Dos).



• Oficiales Superiores de Operaciones4 (Cuatro).



• Oficiales Jefes02 (Dos).



• Oficiales Subalternos 23 (Veintitrés).



• Personal Subalterno: 91 (Noventa y Uno)



• Total 122 (Cientoveintidos) en total.







CONTROL Y SUPERVISIÓN



Con respecto a la modalidad de Control y supervisión del servicio, se podrá Neutralizar de inmediato cualquier alteración del orden público, en razón de la designación de un Oficial Superior de Operaciones exclusivo por cada Costanera y otro independiente, pero que a su vez podrá colaborar, y será encargado de atender las situaciones del resto de la ciudad.



Sin perjuicio de ello, estarán afectados dos (02) Comisario Mayores, como responsables de cada servicio por cada Fiesta, además de la supervisión de que se realice desde la Jefatura de Policía y un Comisario General, conforme la cadena de mando.-



El presente Dispositivo de Seguridad estará monitoreado por el Sistema Integral de Emergencias Policiales 911, la que estará a cargo de un Comisario Mayor en turno.